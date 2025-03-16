Porsche не планирует продажу акций Volkswagen

Bloomberg писал в январе, что убытки VW в 2025 г. могут составить 1,5 млрд евро из-за ужесточения стандартов ЕС по выбросам CO2. Глава отдела по связям с инвесторами автоконцерна Рольф Воллер говорил, что убытки будут также связаны с необходимостью продавать больше электромобилей.