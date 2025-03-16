Газета
Телеграм
Подкаст
/ Авто

Porsche не планирует продажу акций Volkswagen

Ведомости

Крупнейший акционер немецкой Volkswagen (VW) автоконцерн Porsche не рассматривает продажу акций компании, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

«В Porsche SE в настоящее время нет конкретных соображений, и не было их в течение 2024 г., относительно продажи акций VW», – говорится в заявлении.

Компания уточнила, что любые планы по продаже акций VW должны быть отражены в ее отчетности, также не было никаких обсуждений с инвесторами относительно продажи акций Volkswagen.

О том, что Porsche может продать акции VW, писало издание Bild со ссылкой на источники. По данным Reuters, сумма сделки может составить от 1,07 млрд до 2,69 млрд евро по состоянию на март 2025 г.

В сентябре 2024 г. Financial Times писала, что инвесторы Volkswagen оказывают давление на генерального директора Volkswagen Оливера Блюма, который также занимает должность гендиректора в Porsche. Инвесторы требуют от него сконцентрироваться на работе в Volkswagen из-за нестабильной ситуации в немецкой компании.

12 марта Блюм заявил, что внимательно изучает, какие потребности существуют в оборонной промышленности, например, в военной технике, и не исключил возможность ее выпуска на заводах Volkswagen.

Bloomberg писал в январе, что убытки VW в 2025 г. могут составить 1,5 млрд евро из-за ужесточения стандартов ЕС по выбросам CO2. Глава отдела по связям с инвесторами автоконцерна Рольф Воллер говорил, что убытки будут также связаны с необходимостью продавать больше электромобилей.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных