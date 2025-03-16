Porsche не планирует продажу акций Volkswagen
Крупнейший акционер немецкой Volkswagen (VW) автоконцерн Porsche не рассматривает продажу акций компании, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
«В Porsche SE в настоящее время нет конкретных соображений, и не было их в течение 2024 г., относительно продажи акций VW», – говорится в заявлении.
Компания уточнила, что любые планы по продаже акций VW должны быть отражены в ее отчетности, также не было никаких обсуждений с инвесторами относительно продажи акций Volkswagen.
О том, что Porsche может продать акции VW, писало издание Bild со ссылкой на источники. По данным Reuters, сумма сделки может составить от 1,07 млрд до 2,69 млрд евро по состоянию на март 2025 г.
В сентябре 2024 г. Financial Times писала, что инвесторы Volkswagen оказывают давление на генерального директора Volkswagen Оливера Блюма, который также занимает должность гендиректора в Porsche. Инвесторы требуют от него сконцентрироваться на работе в Volkswagen из-за нестабильной ситуации в немецкой компании.
12 марта Блюм заявил, что внимательно изучает, какие потребности существуют в оборонной промышленности, например, в военной технике, и не исключил возможность ее выпуска на заводах Volkswagen.
Bloomberg писал в январе, что убытки VW в 2025 г. могут составить 1,5 млрд евро из-за ужесточения стандартов ЕС по выбросам CO2. Глава отдела по связям с инвесторами автоконцерна Рольф Воллер говорил, что убытки будут также связаны с необходимостью продавать больше электромобилей.