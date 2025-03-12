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Volkswagen допустил возможность производства военной техники на своих заводах

Ведомости

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм заявил, что внимательно изучает, какие потребности существуют в оборонной промышленности, например, в военной технике, и не исключил возможность ее выпуска на заводах автоконцерна. Он сообщил об этом в интервью радиостанции NDR.

«Мы в принципе открыты и для таких тем», – сказал Блюм. При этом он отметил, что пока нет конкретных планов относительно подобного варианта использования заводов Volkswagen в Оснабрюке и Дрездене.

Financial Times со ссылкой на компанию 25 сентября писала, что инвесторы Volkswagen оказывают давление на Блюма, который также занимает должность гендиректора в Porsche. Инвесторы требуют от него сконцентрироваться на работе в Volkswagen из-за нестабильной ситуации в немецкой компании.

В конце октября Bloomberg со ссылкой на решение совета директоров автоконцерна сообщил, что Volkswagen намерен ради экономии закрыть как минимум три завода в Германии. Речь шла о предприятиях в Оснабрюке, Дрездене и Эмдене. В декабре компания приняла план жесткой экономии – автопроизводитель хочет сократить более 30 000 рабочих мест в течение ближайших лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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