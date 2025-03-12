Volkswagen допустил возможность производства военной техники на своих заводах
Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм заявил, что внимательно изучает, какие потребности существуют в оборонной промышленности, например, в военной технике, и не исключил возможность ее выпуска на заводах автоконцерна. Он сообщил об этом в интервью радиостанции NDR.
«Мы в принципе открыты и для таких тем», – сказал Блюм. При этом он отметил, что пока нет конкретных планов относительно подобного варианта использования заводов Volkswagen в Оснабрюке и Дрездене.
Financial Times со ссылкой на компанию 25 сентября писала, что инвесторы Volkswagen оказывают давление на Блюма, который также занимает должность гендиректора в Porsche. Инвесторы требуют от него сконцентрироваться на работе в Volkswagen из-за нестабильной ситуации в немецкой компании.
В конце октября Bloomberg со ссылкой на решение совета директоров автоконцерна сообщил, что Volkswagen намерен ради экономии закрыть как минимум три завода в Германии. Речь шла о предприятиях в Оснабрюке, Дрездене и Эмдене. В декабре компания приняла план жесткой экономии – автопроизводитель хочет сократить более 30 000 рабочих мест в течение ближайших лет.