Volkswagen допустил возможность производства военной техники на своих заводах

В конце октября Bloomberg со ссылкой на решение совета директоров автоконцерна сообщил, что Volkswagen намерен ради экономии закрыть как минимум три завода в Германии. Речь шла о предприятиях в Оснабрюке, Дрездене и Эмдене. В декабре компания приняла план жесткой экономии – автопроизводитель хочет сократить более 30 000 рабочих мест в течение ближайших лет.