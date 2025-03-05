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Volkswagen корректирует бизнес в США на фоне пошлин Вашингтона

Ведомости

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) намерен корректировать свой американский бизнес в связи с намерениями президента США Дональда Трампа ввести пошлины на европейскую продукцию. Об этом сообщили в компании, передает агентство DPA.

«В ответ на новые пошлины мы активируем комплексный план действий в чрезвычайных ситуациях для защиты нашего бизнеса, цепочек поставок, дилеров и потребителей», – говорится в сообщении.

VW призвал Трампа отменить пошлины, поскольку это влияет на рабочие места в США. По версии автоконцерна, тарифы окажут «разрушительное воздействие на автомобильную промышленность» и нанесут ущерб американским дилерам и клиентам в стране.

Bloomberg писал в январе 2025 г., что убытки Volkswagen AG в текущем году могут составить 1,5 млрд евро из-за ужесточения стандартов ЕС по выбросам CO2. Глава отдела по связям с инвесторами VW Рольф Воллер говорил, что убытки будут также связаны с необходимостью продавать больше электромобилей.

26 февраля Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из ЕС, в том числе на автомобили. Сейчас пошлины уже введены в отношении продукции из Канады и Мексики. Трамп говорил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока указанными странами не будет ограничено поступление наркотиков в США.

Министр торговли США сообщил, что Вашингтон может ослабить пошлины в отношении продукции из Канады и Мексики, об этом могут объявить уже 5 марта. По его словам, послабления могут затронуть сегмент автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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