Volkswagen корректирует бизнес в США на фоне пошлин Вашингтона
Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) намерен корректировать свой американский бизнес в связи с намерениями президента США Дональда Трампа ввести пошлины на европейскую продукцию. Об этом сообщили в компании, передает агентство DPA.
«В ответ на новые пошлины мы активируем комплексный план действий в чрезвычайных ситуациях для защиты нашего бизнеса, цепочек поставок, дилеров и потребителей», – говорится в сообщении.
VW призвал Трампа отменить пошлины, поскольку это влияет на рабочие места в США. По версии автоконцерна, тарифы окажут «разрушительное воздействие на автомобильную промышленность» и нанесут ущерб американским дилерам и клиентам в стране.
Bloomberg писал в январе 2025 г., что убытки Volkswagen AG в текущем году могут составить 1,5 млрд евро из-за ужесточения стандартов ЕС по выбросам CO2. Глава отдела по связям с инвесторами VW Рольф Воллер говорил, что убытки будут также связаны с необходимостью продавать больше электромобилей.
26 февраля Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из ЕС, в том числе на автомобили. Сейчас пошлины уже введены в отношении продукции из Канады и Мексики. Трамп говорил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока указанными странами не будет ограничено поступление наркотиков в США.
Министр торговли США сообщил, что Вашингтон может ослабить пошлины в отношении продукции из Канады и Мексики, об этом могут объявить уже 5 марта. По его словам, послабления могут затронуть сегмент автомобилей.