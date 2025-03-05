Volkswagen корректирует бизнес в США на фоне пошлин Вашингтона

26 февраля Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из ЕС, в том числе на автомобили. Сейчас пошлины уже введены в отношении продукции из Канады и Мексики. Трамп говорил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока указанными странами не будет ограничено поступление наркотиков в США.