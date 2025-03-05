США могут объявить об ослаблении пошлин на товары из Канады и Мексики 5 марта
Вашингтон может ослабить пошлины в отношении продукции из Канады и Мексики, об этом могут объявить уже 5 марта, сообщил министр торговли США Говард Лютник в интервью Bloomberg.
«Возможно, он [президент США Дональд Трамп] рассмотрит возможность предоставления им послаблений», – сказал министр. Лютник пояснил, что пошлина по некоторым категориям товаров может быть отменена. По словам министра, послабления могут затронуть сегмент автомобилей.
Лютник в комментарии Fox Business говорил, что Трамп может пойти на компромисс по пошлинам для Канады и Мексики. Детали договоренностей могут быть одобрены уже 5 марта, передавал телеканал CNBC. Министр заявлял, что Трамп рассматривает смягчение ограничений в случае соблюдения соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA).
Пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% начали действовать с 4 марта. Трамп говорил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока указанными странами не будет ограничено поступление наркотиков в США. Указ о введении повышенных пошлин был подписан 2 февраля.
Кроме того, со 2 апреля планируется введение дополнительных пошлин на китайские товары в размере 10%. Пекин в ответ уже объявил о пошлинах в размере 10 и 15% на некоторые категории импортируемых из США продуктов. 4 февраля власти КНР сообщили о введении дополнительных пошлин на импортируемые из США энергоресурсы, в частности, 15%-м тарифе на уголь и сжиженный природный газ (СПГ).