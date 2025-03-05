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США могут объявить об ослаблении пошлин на товары из Канады и Мексики 5 марта

Ведомости

Вашингтон может ослабить пошлины в отношении продукции из Канады и Мексики, об этом могут объявить уже 5 марта, сообщил министр торговли США Говард Лютник в интервью Bloomberg.

«Возможно, он [президент США Дональд Трамп] рассмотрит возможность предоставления им послаблений», – сказал министр. Лютник пояснил, что пошлина по некоторым категориям товаров может быть отменена. По словам министра, послабления могут затронуть сегмент автомобилей.

Лютник в комментарии Fox Business говорил, что Трамп может пойти на компромисс по пошлинам для Канады и Мексики. Детали договоренностей могут быть одобрены уже 5 марта, передавал телеканал CNBC. Министр заявлял, что Трамп рассматривает смягчение ограничений в случае соблюдения соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA). 

Пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% начали действовать с 4 марта. Трамп говорил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока указанными странами не будет ограничено поступление наркотиков в США. Указ о введении повышенных пошлин был подписан 2 февраля.

Кроме того, со 2 апреля планируется введение дополнительных пошлин на китайские товары в размере 10%. Пекин в ответ уже объявил о пошлинах в размере 10 и 15% на некоторые категории импортируемых из США продуктов. 4 февраля власти КНР сообщили о введении дополнительных пошлин на импортируемые из США энергоресурсы, в частности, 15%-м тарифе на уголь и сжиженный природный газ (СПГ).

Пригрозил пошлинами Трамп и Евросоюзу. 26 февраля Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из ЕС, в том числе на автомобили. 3 марта Bloomberg писал, что американские 25%-ные тарифы могут стоить Европе 1,5% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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