США могут объявить об ослаблении пошлин на товары из Канады и Мексики 5 марта

Кроме того, со 2 апреля планируется введение дополнительных пошлин на китайские товары в размере 10%. Пекин в ответ уже объявил о пошлинах в размере 10 и 15% на некоторые категории импортируемых из США продуктов. 4 февраля власти КНР сообщили о введении дополнительных пошлин на импортируемые из США энергоресурсы, в частности, 15%-м тарифе на уголь и сжиженный природный газ (СПГ).