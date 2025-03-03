Bloomberg: пошлины США могут стоить Евросоюзу 1,5% ВВП

28 февраля еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью El Mundo предположил, что пошлины США в отношении товаров из ЕС могут привести к глобальной экономической фрагментации и сокращению мирового ВВП на 7%. Он сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) заняла позицию не реагировать и не отвечать на все комментарии и угрозы со стороны президента США Дональда Трампа и будет ждать, пока они материализуются, прежде чем принимать «жесткие и соразмерные контрмеры».