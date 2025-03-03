Bloomberg: пошлины США могут стоить Евросоюзу 1,5% ВВП
Как отмечает агентство, европейская экономика слабее, чем была во время первого срока президента США Дональда Трампа, особенно в ее «ядре», где Франция и Германия отстают по темпам роста.
«Будь то тактика переговоров или реальная сделка, всеобъемлющий тариф в 25% – это не шутка: Bloomberg Economics оценивает, что он может поставить под угрозу 1,5% валового внутреннего продукта ЕС», – говорится в материале.
После вступления в должность Трамп заявил, что собирается ввести импортные пошлины на товары из стран ЕС. 26 февраля Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из ЕС, в том числе на автомобили. Трамп также обвинил Европу в недобросовестном отношении к США. 27 февраля ЕК сообщила, что ЕС намерен «немедленно и твердо» ответить на обещанные президентом США таможенные пошлины в 25%.
28 февраля еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью El Mundo предположил, что пошлины США в отношении товаров из ЕС могут привести к глобальной экономической фрагментации и сокращению мирового ВВП на 7%. Он сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) заняла позицию не реагировать и не отвечать на все комментарии и угрозы со стороны президента США Дональда Трампа и будет ждать, пока они материализуются, прежде чем принимать «жесткие и соразмерные контрмеры».