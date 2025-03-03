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Bloomberg: пошлины США могут стоить Евросоюзу 1,5% ВВП

Ведомости

Американские 25% пошлины могут стоить Европе 1,5% ВВП, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, европейская экономика слабее, чем была во время первого срока президента США Дональда Трампа, особенно в ее «ядре», где Франция и Германия отстают по темпам роста.

«Будь то тактика переговоров или реальная сделка, всеобъемлющий тариф в 25% – это не шутка: Bloomberg Economics оценивает, что он может поставить под угрозу 1,5% валового внутреннего продукта ЕС», – говорится в материале.

После вступления в должность Трамп заявил, что собирается ввести импортные пошлины на товары из стран ЕС. 26 февраля Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из ЕС, в том числе на автомобили. Трамп также обвинил Европу в недобросовестном отношении к США. 27 февраля ЕК сообщила, что ЕС намерен «немедленно и твердо» ответить на обещанные президентом США таможенные пошлины в 25%.

28 февраля еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью El Mundo предположил, что пошлины США в отношении товаров из ЕС могут привести к глобальной экономической фрагментации и сокращению мирового ВВП на 7%. Он сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) заняла позицию не реагировать и не отвечать на все комментарии и угрозы со стороны президента США Дональда Трампа и будет ждать, пока они материализуются, прежде чем принимать «жесткие и соразмерные контрмеры».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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