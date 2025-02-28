Еврокомиссар допускает сокращение мирового ВВП на 7% из-за пошлин США

Еврокомиссар допускает сокращение мирового ВВП на 7% из-за пошлин СШАВласти ЕС пока не планируют принимать контрмеры в отношении Вашингтона
Пошлины США в отношении товаров из ЕС могут привести к глобальной экономической фрагментации и сокращению мирового ВВП на 7%, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью El Mundo.
«Существует реальный риск глобальной экономической фрагментации с введением пошлин. По оценкам Международного валютного фонда, если эта экономическая фрагментация материализуется и торговля будет сосредоточена в основном в рамках определенных экономических блоков, мировой ВВП может сократиться на 7% в среднесрочной перспективе», – сказал он.
Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) заняла позицию не реагировать и не отвечать на все комментарии и угрозы со стороны президента США Дональда Трампа и будет ждать, пока они материализуются, прежде чем принимать «жесткие и соразмерные контрмеры».
2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин на Канаду и Мексику.
После вступления в должность Трамп заявил, что собирается также ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза. 26 февраля Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из ЕС, в том числе на автомобили. Трамп также обвинил Европу в недобросовестном отношении к США. 27 февраля ЕК сообщила, что ЕС намерен «немедленно и твердо» ответить на обещанные президентом США таможенные пошлины в 25%.