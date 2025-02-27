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В ЕС пообещали «немедленно и твердо» ответить на анонсированные Трампом пошлины

Ведомости

Европейский союз (ЕС) намерен «немедленно и твердо» ответить на обещанные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины в 25%, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК).

На заявление Трампа о том, что ЕС был сформирован, чтобы использовать США, ЕК ответила, что Европа – самый большой рынок в мире, который стал для Штатов «большой удачей».

26 февраля Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из ЕС, в том числе на автомобили. Трамп также обвинил Европу в недобросовестном отношении к США. 

2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин на Канаду и Мексику.

После вступления в должность Трамп заявил, что собирается также ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза. По его версии, Брюссель «ужасно обошелся» с Вашингтоном в сфере торговли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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