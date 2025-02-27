В ЕС пообещали «немедленно и твердо» ответить на анонсированные Трампом пошлины
Европейский союз (ЕС) намерен «немедленно и твердо» ответить на обещанные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины в 25%, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК).
На заявление Трампа о том, что ЕС был сформирован, чтобы использовать США, ЕК ответила, что Европа – самый большой рынок в мире, который стал для Штатов «большой удачей».
26 февраля Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из ЕС, в том числе на автомобили. Трамп также обвинил Европу в недобросовестном отношении к США.
2 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных мигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%. Впоследствии Трамп отложил начало действия пошлин на Канаду и Мексику.
После вступления в должность Трамп заявил, что собирается также ввести импортные пошлины на товары из стран Евросоюза. По его версии, Брюссель «ужасно обошелся» с Вашингтоном в сфере торговли.