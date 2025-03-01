Глава минфина США призвал Канаду ввести пошлины на товары из Китая
Министр финансов США Скотт Бессент призвал Канаду ввести пошлины для китайских товаров. Об этом он заявил Bloomberg Television.
Бессент назвал «интересным предложением» властей Мексики установления тарифов на товары из Китая на том уровне, на котором они установлены в США. «Я думаю, было бы хорошим жестом, если бы канадцы сделали то же самое, чтобы мы могли создать своего рода “крепость Северная Америка” от потока китайского импорта», – сказал он.
Bloomberg со ссылкой на источники писал, что мексиканские власти готовы повысить пошлины на китайские товары и найти способы закупать больше товаров из США, чтобы избежать пошлин, которыми угрожает американский президент Дональд Трамп.
2 февраля Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%, однако впоследствии пошлины на Канаду и Мексику были отложены. Пекин в ответ ввел дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%, а на нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы – 10%.
Вашингтон ввел дополнительные пошлины на товары из Китая в целях борьбы с поставками синтетических опиоидов, следовали из исполнительного указа. 15 февраля Трамп заявил, что ввел против Китая рекордный объем торговых пошлин, которые затронули поставки товаров на $600 млрд.
27 февраля американский президент сообщил, что США введут пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% с 4 марта, а на ввозимую из Китая продукцию – дополнительные 10% со 2 апреля.