Глава минфина США призвал Канаду ввести пошлины на товары из Китая

Бессент назвал «интересным предложением» властей Мексики установления тарифов на товары из Китая на том уровне, на котором они установлены в США. «Я думаю, было бы хорошим жестом, если бы канадцы сделали то же самое, чтобы мы могли создать своего рода “крепость Северная Америка” от потока китайского импорта», – сказал он.