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Глава минфина США призвал Канаду ввести пошлины на товары из Китая

Ведомости

Министр финансов США Скотт Бессент призвал Канаду ввести пошлины для китайских товаров. Об этом он заявил Bloomberg Television.

Бессент назвал «интересным предложением» властей Мексики установления тарифов на товары из Китая на том уровне, на котором они установлены в США. «Я думаю, было бы хорошим жестом, если бы канадцы сделали то же самое, чтобы мы могли создать своего рода “крепость Северная Америка” от потока китайского импорта», – сказал он.

Bloomberg со ссылкой на источники писал, что мексиканские власти готовы повысить пошлины на китайские товары и найти способы закупать больше товаров из США, чтобы избежать пошлин, которыми угрожает американский президент Дональд Трамп.

2 февраля Трамп подписал указ, устанавливающий дополнительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%, однако впоследствии пошлины на Канаду и Мексику были отложены. Пекин в ответ ввел дополнительные пошлины на энергоресурсы, импортируемые из США. Тариф на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) составит 15%, а на нефть, сельскохозяйственную технику, легковые автомобили большого объема и пикапы – 10%.

Вашингтон ввел дополнительные пошлины на товары из Китая в целях борьбы с поставками синтетических опиоидов, следовали из исполнительного указа. 15 февраля Трамп заявил, что ввел против Китая рекордный объем торговых пошлин, которые затронули поставки товаров на $600 млрд.

27 февраля американский президент сообщил, что США введут пошлины на товары из Канады и Мексики в размере 25% с 4 марта, а на ввозимую из Китая продукцию – дополнительные 10% со 2 апреля. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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