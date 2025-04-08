«АвтоВАЗ» запустил продажи автомобилей на «Яндекс маркете»
«Автоваз» объявил о партнерстве с «Яндекс маркетом» и начал продажи автомобилей Lada на площадке онлайн-платформы. Об этом сообщается на сайте компании.
На сервисе пользователям представлены марки Lada Granta, модели семейства Vesta, внедорожники Niva Travel и Niva Legend, флагман Aura, универсал и фургон Largus. Автомобили можно приобрести в разделе «Автотовары» или через поиск. Покупателям доступна опция постоплаты при получении в дилерском центре.
Сейчас воспользоваться услугой могут только жители Воронежа, в будущем она появится и в других городах.
«Яндекс маркет» начал продавать автомобили в декабре 2024 г. Тогда для покупки стали доступны машины марок Chery, Jaecoo и Omoda. По данным маркетплейса, автотовары входят в топ-10 самых популярных категорий на площадке, за 10 месяцев прошлого года продажи увеличились в 1,55 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольшим спросом у покупателей пользуются запчасти, шины и диски, коврики, чехлы и др.