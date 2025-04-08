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«АвтоВАЗ» запустил продажи автомобилей на «Яндекс маркете»

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«Автоваз» объявил о партнерстве с «Яндекс маркетом» и начал продажи автомобилей Lada на площадке онлайн-платформы. Об этом сообщается на сайте компании.

На сервисе пользователям представлены марки Lada Granta, модели семейства Vesta, внедорожники Niva Travel и Niva Legend, флагман Aura, универсал и фургон Largus. Автомобили можно приобрести в разделе «Автотовары» или через поиск. Покупателям доступна опция постоплаты при получении в дилерском центре.

Сейчас воспользоваться услугой могут только жители Воронежа, в будущем она появится и в других городах.

«Яндекс маркет» начал продавать автомобили в декабре 2024 г. Тогда для покупки стали доступны машины марок Chery, Jaecoo и Omoda. По данным маркетплейса, автотовары входят в топ-10 самых популярных категорий на площадке, за 10 месяцев прошлого года продажи увеличились в 1,55 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольшим спросом у покупателей пользуются запчасти, шины и диски, коврики, чехлы и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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