«АвтоВАЗ» запустил продажи автомобилей на «Яндекс маркете»

«Яндекс маркет» начал продавать автомобили в декабре 2024 г. Тогда для покупки стали доступны машины марок Chery, Jaecoo и Omoda. По данным маркетплейса, автотовары входят в топ-10 самых популярных категорий на площадке, за 10 месяцев прошлого года продажи увеличились в 1,55 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольшим спросом у покупателей пользуются запчасти, шины и диски, коврики, чехлы и др.