Honda сократит производство электромобилей и сконцентрируется на гибридах
Honda Motor планирует сократить инвестиции в развитие сегмента электромобилей и сконцентрируется на гибридах. Об этом заявил генеральный директор японской автомобильной корпорации Тошихиро Мибе на брифинге.
По его словам, в связи с недавним спадом на рынке ожидается, что коэффициент продаж электромобилей Honda в 2030 г. окажется ниже ранее объявленной цели в 30%. В свете этих прогнозов корпорация пересматривает свою стратегию и дорожную карту. Honda собирается до 2031 финансового года сократить инвестиции в развитие сегмента электромобилей до 7 трлн иен ($48,32 млрд) с ранее запланированных 10 трлн иен.
Корпорация будет совершенствовать свою двухмоторную гибридную систему и стремиться к дальнейшему росту даже в условиях неопределенности на рынке, уточнил Мибе.
В декабре 2024 г. Financial Times сообщила, что Nissan и Honda ведут переговоры о слиянии. Reuters писал, что слияние автогигантов планируется из-за угрозы китайских производителей электромобилей. Ожидалось, что переговоры завершат к лету 2025 г. Первоначально предполагалось, что бизнес будет интегрирован через создание совместной холдинговой структуры. Однако консультации об объединении остановились после того, как Honda предложила Nissan стать ее дочерней компанией.