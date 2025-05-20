Honda сократит производство электромобилей и сконцентрируется на гибридах

По его словам, в связи с недавним спадом на рынке ожидается, что коэффициент продаж электромобилей Honda в 2030 г. окажется ниже ранее объявленной цели в 30%. В свете этих прогнозов корпорация пересматривает свою стратегию и дорожную карту. Honda собирается до 2031 финансового года сократить инвестиции в развитие сегмента электромобилей до 7 трлн иен ($48,32 млрд) с ранее запланированных 10 трлн иен.