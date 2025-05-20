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Honda сократит производство электромобилей и сконцентрируется на гибридах

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Honda Motor планирует сократить инвестиции в развитие сегмента электромобилей и сконцентрируется на гибридах. Об этом заявил генеральный директор японской автомобильной корпорации Тошихиро Мибе на брифинге.

По его словам, в связи с недавним спадом на рынке ожидается, что коэффициент продаж электромобилей Honda в 2030 г. окажется ниже ранее объявленной цели в 30%. В свете этих прогнозов корпорация пересматривает свою стратегию и дорожную карту. Honda собирается до 2031 финансового года сократить инвестиции в развитие сегмента электромобилей до 7 трлн иен ($48,32 млрд) с ранее запланированных 10 трлн иен.

Корпорация будет совершенствовать свою двухмоторную гибридную систему и стремиться к дальнейшему росту даже в условиях неопределенности на рынке, уточнил Мибе.

В декабре 2024 г. Financial Times сообщила, что Nissan и Honda ведут переговоры о слиянии. Reuters писал, что слияние автогигантов планируется из-за угрозы китайских производителей электромобилей. Ожидалось, что переговоры завершат к лету 2025 г. Первоначально предполагалось, что бизнес будет интегрирован через создание совместной холдинговой структуры. Однако консультации об объединении остановились после того, как Honda предложила Nissan стать ее дочерней компанией.

13 февраля 2025 г. Kyodo сообщило, что Honda и Nissan отказались от планов по слиянию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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