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Reuters: слияние Honda c Nissan планируется из-за угрозы производителей КНР

Ведомости

Слияние японских автогигантов Honda и Nissan, если оно состоится, будет «оборонительным союзом», необходимым для защиты от китайских производителей электрокаров, стремительно завоевывающих мировой рынок, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Honda, вторая по величине автомобильная компания Японии, и Nissan, идущая на третьем месте, начали переговоры об объединении и планируют к августу 2026 г. вывести на рынок новый концерн. Это будет крупнейшая сделка в отрасли с момента $52-миллиардного слияния Fiat Chrysler Automobiles c PSA в 2021 г., когда был образован новый глобальный гигант Stellantis. Новая автогруппа займет третье место в мире по продажам после Toyota и Volkswagen, а умножение ресурсов даст ей шанс на более успешную конкуренцию с Tesla и быстро поднявшимися китайскими конкурентами, такими как BYD, отмечает агентство.

Растущее превосходство Китая в отрасли электромобилей беспокоит всех традиционных автопроизводителей, однако для Японии ситуация особенно тревожна, так как ставит под удар значимый сегмент национальной экономики. В частности, Honda сообщила в ноябре о снижении квартальной прибыли на 15% и сократила персонал в КНР. Nissan намерена уволить 9000 сотрудников по всему миру и снизить производственные мощности на 20% после падения продаж в Китае и США.

18 декабря  Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Nissan и Honda ведут переговоры о слиянии. По итогам переговоров, которые находятся на ранней стадии, может появиться «японский гигант» стоимостью $52 млрд, говорили собеседники издания. Honda и Nissan объявили о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в марте 2024 г. Nikkei Asia писала в июле, что Mitsubishi Motors, 34,01% акциями которой владеет Nissan, присоединится к альянсу Honda и Nissan – второго и третьего по величине автопроизводителей в Японии – на фоне ужесточения конкуренции японских компаний с китайскими и американскими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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