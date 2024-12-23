Reuters: слияние Honda c Nissan планируется из-за угрозы производителей КНР

Honda, вторая по величине автомобильная компания Японии, и Nissan, идущая на третьем месте, начали переговоры об объединении и планируют к августу 2026 г. вывести на рынок новый концерн. Это будет крупнейшая сделка в отрасли с момента $52-миллиардного слияния Fiat Chrysler Automobiles c PSA в 2021 г., когда был образован новый глобальный гигант Stellantis. Новая автогруппа займет третье место в мире по продажам после Toyota и Volkswagen, а умножение ресурсов даст ей шанс на более успешную конкуренцию с Tesla и быстро поднявшимися китайскими конкурентами, такими как BYD, отмечает агентство.