Reuters: слияние Honda c Nissan планируется из-за угрозы производителей КНР
Honda, вторая по величине автомобильная компания Японии, и Nissan, идущая на третьем месте, начали переговоры об объединении и планируют к августу 2026 г. вывести на рынок новый концерн. Это будет крупнейшая сделка в отрасли с момента $52-миллиардного слияния Fiat Chrysler Automobiles c PSA в 2021 г., когда был образован новый глобальный гигант Stellantis. Новая автогруппа займет третье место в мире по продажам после Toyota и Volkswagen, а умножение ресурсов даст ей шанс на более успешную конкуренцию с Tesla и быстро поднявшимися китайскими конкурентами, такими как BYD, отмечает агентство.
Растущее превосходство Китая в отрасли электромобилей беспокоит всех традиционных автопроизводителей, однако для Японии ситуация особенно тревожна, так как ставит под удар значимый сегмент национальной экономики. В частности, Honda сообщила в ноябре о снижении квартальной прибыли на 15% и сократила персонал в КНР. Nissan намерена уволить 9000 сотрудников по всему миру и снизить производственные мощности на 20% после падения продаж в Китае и США.
18 декабря Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Nissan и Honda ведут переговоры о слиянии. По итогам переговоров, которые находятся на ранней стадии, может появиться «японский гигант» стоимостью $52 млрд, говорили собеседники издания. Honda и Nissan объявили о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в марте 2024 г. Nikkei Asia писала в июле, что Mitsubishi Motors, 34,01% акциями которой владеет Nissan, присоединится к альянсу Honda и Nissan – второго и третьего по величине автопроизводителей в Японии – на фоне ужесточения конкуренции японских компаний с китайскими и американскими.