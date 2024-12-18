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FT узнала о переговорах Nissan и Honda о слиянии

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Японские автоконцерны Nissan и Honda ведут переговоры о слиянии, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Обе компании изучают возможность объединения, которое поможет им лучше конкурировать в то время, когда традиционные автопроизводители борются с быстрорастущими китайскими производителями электромобилей, а потребительский спрос на электромобили ниже ожидаемого», – говорится в материале.

По итогам переговоров, которые находятся на ранней стадии, может появиться «японский гигант» стоимостью $52 млрд, говорят собеседники издания. При этом существуют опасения относительно возможной реакции властей Японии. Nissan и Honda являются крупнейшими автоконцернами в стране и их слияние может привести к значительным сокращениям рабочих мест.

Honda и Nissan объявили о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в марте 2024 г. Nikkei Asia писала в июле, что Mitsubishi Motors, 34,01% акциями которой владеет Nissan, присоединится к альянсу Honda и Nissan – второго и третьего по величине автопроизводителей в Японии – на фоне ужесточения конкуренции японских компаний с китайскими и американскими.

В начале ноября Reuters писал, что Nissan сократит 9000 рабочих мест, или 6,7% сотрудников, по всему миру на фоне падения продаж в Китае и США. Также Nissan намерена сократить 20% от всех своих производственных мощностей и снизила прогноз годовой прибыли на 70% до примерно $975 млн, что стало вторым понижением прогноза в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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