FT узнала о переговорах Nissan и Honda о слиянии
«Обе компании изучают возможность объединения, которое поможет им лучше конкурировать в то время, когда традиционные автопроизводители борются с быстрорастущими китайскими производителями электромобилей, а потребительский спрос на электромобили ниже ожидаемого», – говорится в материале.
По итогам переговоров, которые находятся на ранней стадии, может появиться «японский гигант» стоимостью $52 млрд, говорят собеседники издания. При этом существуют опасения относительно возможной реакции властей Японии. Nissan и Honda являются крупнейшими автоконцернами в стране и их слияние может привести к значительным сокращениям рабочих мест.
Honda и Nissan объявили о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в марте 2024 г. Nikkei Asia писала в июле, что Mitsubishi Motors, 34,01% акциями которой владеет Nissan, присоединится к альянсу Honda и Nissan – второго и третьего по величине автопроизводителей в Японии – на фоне ужесточения конкуренции японских компаний с китайскими и американскими.
В начале ноября Reuters писал, что Nissan сократит 9000 рабочих мест, или 6,7% сотрудников, по всему миру на фоне падения продаж в Китае и США. Также Nissan намерена сократить 20% от всех своих производственных мощностей и снизила прогноз годовой прибыли на 70% до примерно $975 млн, что стало вторым понижением прогноза в этом году.