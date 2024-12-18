FT узнала о переговорах Nissan и Honda о слиянии

В начале ноября Reuters писал, что Nissan сократит 9000 рабочих мест, или 6,7% сотрудников, по всему миру на фоне падения продаж в Китае и США. Также Nissan намерена сократить 20% от всех своих производственных мощностей и снизила прогноз годовой прибыли на 70% до примерно $975 млн, что стало вторым понижением прогноза в этом году.