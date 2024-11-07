Nissan сократит 9000 рабочих мест на фоне падения продаж в Китае и США
Nissan намерена сократить 20% от всех своих производственных мощностей. Компания также снизила прогноз годовой прибыли на 70% до примерно $975 млн, что стало вторым понижением прогноза в этом году.
Среди причин таких решений – спад продаж в Китае на 14,3% и в США на 3%. В совокупности на эти два рынка приходится почти половина мировых продаж корпорации по объему.
Генеральный директор Nissan Макото Учида на пресс-конференции заявил, что компания неправильно оценила спрос на гибриды в Соединенных Штатах.
«Мы не ожидали, что продажи электромобилей будут расти так быстро. Мы действительно начали понимать эту тенденцию к концу прошлого финансового года», – сказал он, добавив, что внесение некоторых изменений в основные модели прошло не так гладко, как планировалось.
Учида также пообещал, что с этого месяца он добровольно откажется от 50% своей ежемесячной компенсации.
В октябре председатель совета директоров Toyota Motor Акио Тойода заявил, что переход к использованию только электромобилей приведет к сокращению рабочих мест среди тех, кто работал над технологиями, связанными с двигателями внутреннего сгорания, в том числе среди многочисленных поставщиков в этом секторе. Он напомнил, что в автомобильной промышленности Японии задействовано 5,5 млн человек. Среди них есть те, кто долгое время занимался работой, связанной с двигателями, отметил Тойода.