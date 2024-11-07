Nissan сократит 9000 рабочих мест на фоне падения продаж в Китае и США

В октябре председатель совета директоров Toyota Motor Акио Тойода заявил, что переход к использованию только электромобилей приведет к сокращению рабочих мест среди тех, кто работал над технологиями, связанными с двигателями внутреннего сгорания, в том числе среди многочисленных поставщиков в этом секторе. Он напомнил, что в автомобильной промышленности Японии задействовано 5,5 млн человек. Среди них есть те, кто долгое время занимался работой, связанной с двигателями, отметил Тойода.