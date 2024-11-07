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Nissan сократит 9000 рабочих мест на фоне падения продаж в Китае и США

Ведомости

Японская автомобильная корпорация Nissan сократит 9000 рабочих мест, или 6,7% сотрудников, по всему миру на фоне падения продаж в Китае и США. Компания заявила о своих планах на пресс-конференции, пишет Reuters.

Nissan намерена сократить 20% от всех своих производственных мощностей. Компания также снизила прогноз годовой прибыли на 70% до примерно $975 млн, что стало вторым понижением прогноза в этом году.

Среди причин таких решений – спад продаж в Китае на 14,3% и в США на 3%. В совокупности на эти два рынка приходится почти половина мировых продаж корпорации по объему.

Генеральный директор Nissan Макото Учида на пресс-конференции заявил, что компания неправильно оценила спрос на гибриды в Соединенных Штатах.

«Мы не ожидали, что продажи электромобилей будут расти так быстро. Мы действительно начали понимать эту тенденцию к концу прошлого финансового года», – сказал он, добавив, что внесение некоторых изменений в основные модели прошло не так гладко, как планировалось.

Учида также пообещал, что с этого месяца он добровольно откажется от 50% своей ежемесячной компенсации.

В октябре председатель совета директоров Toyota Motor Акио Тойода заявил, что переход к использованию только электромобилей приведет к сокращению рабочих мест среди тех, кто работал над технологиями, связанными с двигателями внутреннего сгорания, в том числе среди многочисленных поставщиков в этом секторе. Он напомнил, что в автомобильной промышленности Японии задействовано 5,5 млн человек. Среди них есть те, кто долгое время занимался работой, связанной с двигателями, отметил Тойода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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