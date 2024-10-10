Глава Toyota: переход на электромобили приведет к сокращению рабочих мест

«В автомобильной промышленности Японии задействовано 5,5 млн человек. Среди них есть те, кто долгое время занимался [работой], связанной с двигателями. Если электромобили станут единственным выбором, в том числе и для наших поставщиков, эти люди потеряют работу», – сказал он, добавив, что ему больше нравятся бензиновые автомобили.