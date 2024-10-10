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Глава Toyota: переход на электромобили приведет к сокращению рабочих мест

Ведомости

Переход к использованию только электромобилей приведет к сокращению рабочих мест среди тех, кто работал над технологиями, связанными с двигателями внутреннего сгорания, в том числе среди многочисленных поставщиков в этом секторе. Об этом заявил председатель совета директоров Toyota Motor Акио Тойода на открытии бюста своего отца, Шоичиро Тойоды, в университете Нагоя в Японии, пишет Reuters.

«В автомобильной промышленности Японии задействовано 5,5 млн человек. Среди них есть те, кто долгое время занимался [работой], связанной с двигателями. Если электромобили станут единственным выбором, в том числе и для наших поставщиков, эти люди потеряют работу», – сказал он, добавив, что ему больше нравятся бензиновые автомобили.

Reuters уточняет, что Toyota, крупнейший в мире компания-автопроизводитель по объему продаж, относится к электромобилям более осторожно, чем другие производители. Это помогает ей в настоящее время, когда глобальные продажи электрокаров замедляются, выигрывать от спроса на свою расширяющуюся гибридную линейку, в том числе на своем главном рынке в США.

В январе Тойода заявил, что на долю электромобилей придется не более 30% мирового автомобильного рынка, а остальную часть составят гибриды, автомобили на водородных двигателях.

Старший Тойода, скончавшийся в прошлом году в возрасте 97 лет, возглавлял Toyota в 1980-х гг., когда компания изменила мировой автомобильный рынок, отбросив доминирование Детройта. Он также руководил запуском бренда Lexus и гибрида Prius.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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