Глава Toyota: переход на электромобили приведет к сокращению рабочих мест
Переход к использованию только электромобилей приведет к сокращению рабочих мест среди тех, кто работал над технологиями, связанными с двигателями внутреннего сгорания, в том числе среди многочисленных поставщиков в этом секторе. Об этом заявил председатель совета директоров Toyota Motor Акио Тойода на открытии бюста своего отца, Шоичиро Тойоды, в университете Нагоя в Японии, пишет Reuters.
«В автомобильной промышленности Японии задействовано 5,5 млн человек. Среди них есть те, кто долгое время занимался [работой], связанной с двигателями. Если электромобили станут единственным выбором, в том числе и для наших поставщиков, эти люди потеряют работу», – сказал он, добавив, что ему больше нравятся бензиновые автомобили.
Reuters уточняет, что Toyota, крупнейший в мире компания-автопроизводитель по объему продаж, относится к электромобилям более осторожно, чем другие производители. Это помогает ей в настоящее время, когда глобальные продажи электрокаров замедляются, выигрывать от спроса на свою расширяющуюся гибридную линейку, в том числе на своем главном рынке в США.
В январе Тойода заявил, что на долю электромобилей придется не более 30% мирового автомобильного рынка, а остальную часть составят гибриды, автомобили на водородных двигателях.
Старший Тойода, скончавшийся в прошлом году в возрасте 97 лет, возглавлял Toyota в 1980-х гг., когда компания изменила мировой автомобильный рынок, отбросив доминирование Детройта. Он также руководил запуском бренда Lexus и гибрида Prius.