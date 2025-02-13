Nissan и Honda прекратили переговоры о возможном слиянии

Обсуждение возможного слияния началось в декабре 2024 г. Переговоры намеревались завершить к лету 2025 г. В случае успешного завершения сделки, новый альянс автопроизводителей мог бы занять третье место в мире по объему производства. Обе компании искали пути для снижения затрат, стремясь разделить финансовые нагрузки, связанные с разработкой электромобилей и высоких технологий, чтобы укрепить свои позиции на конкурентном рынке.