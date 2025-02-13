Nissan и Honda прекратили переговоры о возможном слиянии
«Переговоры провалились менее чем через два месяца после их объявления», – констатировало издание.
Обсуждение возможного слияния началось в декабре 2024 г. Переговоры намеревались завершить к лету 2025 г. В случае успешного завершения сделки, новый альянс автопроизводителей мог бы занять третье место в мире по объему производства. Обе компании искали пути для снижения затрат, стремясь разделить финансовые нагрузки, связанные с разработкой электромобилей и высоких технологий, чтобы укрепить свои позиции на конкурентном рынке.
Первоначально предполагалось, что бизнес будет интегрирован через создание совместной холдинговой структуры. Однако, по данным издания, далее Honda выдвинула предложение, чтобы испытывающий финансовые трудности Nissan стал ее дочерней компанией. Сообщается, что вызвало крайне негативную реакцию со стороны Nissan.
23 декабря Reuters сообщало, что слияние японских автогигантов планировалось из-за угрозы производителей китайских производителей электрокаров, которые стремительно завоевывают мировой рынок. Усиление позиций Китая в сфере производства электромобилей вызывает беспокойство у всех традиционных автопроизводителей. Но для Японии это представляет особую проблему, поскольку угрожает важному сектору национальной экономики.