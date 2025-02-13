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Nissan и Honda прекратили переговоры о возможном слиянии

Ведомости

Японские автомобильные корпорации Honda Motor и Nissan Motor отказались от планов по слиянию. Агентство Kyodo сообщило, что такое решение было принято на заседаниях советов директоров компаний.

«Переговоры провалились менее чем через два месяца после их объявления», – констатировало издание.

Обсуждение возможного слияния началось в декабре 2024 г. Переговоры намеревались завершить к лету 2025 г. В случае успешного завершения сделки, новый альянс автопроизводителей мог бы занять третье место в мире по объему производства. Обе компании искали пути для снижения затрат, стремясь разделить финансовые нагрузки, связанные с разработкой электромобилей и высоких технологий, чтобы укрепить свои позиции на конкурентном рынке.

Первоначально предполагалось, что бизнес будет интегрирован через создание совместной холдинговой структуры. Однако, по данным издания, далее Honda выдвинула предложение, чтобы испытывающий финансовые трудности Nissan стал ее дочерней компанией. Сообщается, что вызвало крайне негативную реакцию со стороны Nissan.

23 декабря Reuters сообщало, что слияние японских автогигантов планировалось из-за угрозы производителей китайских производителей электрокаров, которые стремительно завоевывают мировой рынок. Усиление позиций Китая в сфере производства электромобилей вызывает беспокойство у всех традиционных автопроизводителей. Но для Японии это представляет особую проблему, поскольку угрожает важному сектору национальной экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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