Машины Lada оказались самыми популярными среди угонщиков в 2025 году
Lada стала самой угоняемой маркой машин в России с января по май 2025 г. Это следует из статистики «Альфастрахования».
В «топе по угонам» также находятся Hyundai, Kia, Renault и «Газ». Годом ранее за аналогичный период рейтинг возглавляли Hyundai, Kia и Lada.
По числу угонов с большим отрывом лидирует Москва, на втором месте – Санкт-Петербург. «Также в топе регионов по угонам добавились “новички” – Курская, Астраханская области и Удмуртская Республика», – говорится в сообщении.
«Альфастрахование» также представило статистику по китайским авто. На первых позициях – автомобили Great Wall, Geely и Chery, рассказал директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.
«По-прежнему это единичные случаи, хотя по сравнению с 2024 г. мы видим тренд на увеличение, так как если год назад это был один автомобиль китайского бренда, то сейчас зафиксированы несколько случаев с разными брендами», – уточнил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял в начале 2023 г., что число автомобильных краж в столице сократилось на 93% до 948 случаев в 2022 г. по сравнению с уровнем 2012 г. Такие изменения он объяснял запуском комплексов фотовидеофиксации.
В апреле этого года в «АвтоВАЗе» предупредили о риске мошенничества в отношении 32 000 владельцев автомобилей Lada разных годов выпуска через мессенджеры и рассылки. Сообщение появилось после предполагаемой утечки персональных данных.