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Машины Lada оказались самыми популярными среди угонщиков в 2025 году

Ведомости

Lada стала самой угоняемой маркой машин в России с января по май 2025 г. Это следует из статистики «Альфастрахования».

В «топе по угонам» также находятся Hyundai, Kia, Renault и «Газ». Годом ранее за аналогичный период рейтинг возглавляли Hyundai, Kia и Lada.

По числу угонов с большим отрывом лидирует Москва, на втором месте – Санкт-Петербург. «Также в топе регионов по угонам добавились “новички” – Курская, Астраханская области и Удмуртская Республика», – говорится в сообщении.

«Альфастрахование» также представило статистику по китайским авто. На первых позициях – автомобили Great Wall, Geely и Chery, рассказал директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.

«По-прежнему это единичные случаи, хотя по сравнению с 2024 г. мы видим тренд на увеличение, так как если год назад это был один автомобиль китайского бренда, то сейчас зафиксированы несколько случаев с разными брендами», – уточнил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял в начале 2023 г., что число автомобильных краж в столице сократилось на 93% до 948 случаев в 2022 г. по сравнению с уровнем 2012 г. Такие изменения он объяснял запуском комплексов фотовидеофиксации.

В апреле этого года в «АвтоВАЗе» предупредили о риске мошенничества в отношении 32 000 владельцев автомобилей Lada разных годов выпуска через мессенджеры и рассылки. Сообщение появилось после предполагаемой утечки персональных данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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