Собянин заявил о снижении числа угонов автомобилей на 93% за десять лет
Число автомобильных краж в Москве сократилось на 93% до 948 случаев в прошлом году по сравнению с уровнем 2012 г., заявил своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Такие изменения он объяснил запуском комплексов фотовидеофиксации.
По данным властей Москвы, в 2022 г. было зафиксировано 948 случаев угона машин, в то время как десять лет назад произошло 13 000 краж. В 2012 г. в городе начали появляться первые комплексы фотовидеофиксации, пояснил Собянин.
В Москве установлено почти 4 000 камер, уточнил мэр города.
«И помимо контроля соблюдения ПДД, они помогают правоохранителям проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры. Нейросеть автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие учетным данным», – написал он.
При этом в конце прошлого года «Альфастрахование» сообщило о росте числа автоугонов с октября на 25% ежемесячно. Среди марок угоняемых автомобилей первое место занимает Hyundai: это модели Santa Fe (14%), Creta (5%), Palisade (5%), Sonata (4%), Tucson (4%) и Solaris (3%). Также в 2022 г. в первой десятке фигурируют Kia Sorento (5%) и Kia Sportage (4%). Помимо этого в списке отмечены японские Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%), Toyota Camry (4%).
По данным статистики МВД России, за 11 месяцев 2021 г. в России зарегистрировали более 1700 угонов, что на 12% меньше, чем в 2020 г.