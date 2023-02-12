Собянин заявил о снижении числа угонов автомобилей на 93% за десять лет

При этом в конце прошлого года «Альфастрахование» сообщило о росте числа автоугонов с октября на 25% ежемесячно. Среди марок угоняемых автомобилей первое место занимает Hyundai: это модели Santa Fe (14%), Creta (5%), Palisade (5%), Sonata (4%), Tucson (4%) и Solaris (3%). Также в 2022 г. в первой десятке фигурируют Kia Sorento (5%) и Kia Sportage (4%). Помимо этого в списке отмечены японские Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%), Toyota Camry (4%).