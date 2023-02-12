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Собянин заявил о снижении числа угонов автомобилей на 93% за десять лет

Ведомости

Число автомобильных краж в Москве сократилось на 93% до 948 случаев в прошлом году по сравнению с уровнем 2012 г., заявил своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Такие изменения он объяснил запуском комплексов фотовидеофиксации.

По данным властей Москвы, в 2022 г. было зафиксировано 948 случаев угона машин, в то время как десять лет назад произошло 13 000 краж. В 2012 г. в городе начали появляться первые комплексы фотовидеофиксации, пояснил Собянин.

В Москве установлено почти 4 000 камер, уточнил мэр города. 

«И помимо контроля соблюдения ПДД, они помогают правоохранителям проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры. Нейросеть автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие учетным данным», – написал он.

При этом в конце прошлого года «Альфастрахование» сообщило о росте числа автоугонов с октября на 25% ежемесячно. Среди марок угоняемых автомобилей первое место занимает Hyundai: это модели Santa Fe (14%), Creta (5%), Palisade (5%), Sonata (4%), Tucson (4%) и Solaris (3%). Также в 2022 г. в первой десятке фигурируют Kia Sorento (5%) и Kia Sportage (4%). Помимо этого в списке отмечены японские Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%), Toyota Camry (4%).

По данным статистики МВД России, за 11 месяцев 2021 г. в России зарегистрировали более 1700 угонов, что на 12% меньше, чем в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных