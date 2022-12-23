В России начало расти число угонов автомобилей
Угоны автомобилей в России растут с октября на 25% ежемесячно, передает «Альфастрахование» по итогам анализа обращений владельцев полисов каско.
Среди марок угоняемых автомобилей первое место занимает Hyundai: это модели Santa Fe (14%), Creta (5%), Palisade (5%), Sonata (4%), Tucson (4%) и Solaris (3%). Также в этом году в первой десятке фигурируют Kia Sorento (5%) и Kia Sportage (4%). Помимо этого в списке отмечены японские Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%), Toyota Camry (4%).
«В рейтинге по итогам года нет сюрпризов и неожиданных марок и моделей автомобилей. На протяжении всего года в лидерах держится Hyundai Santa Fe как один из самых популярных кроссоверов на сегодняшний день», – пояснил директор департамента страховых выплат «Альфастрахования» Александр Харагезов.
Согласно данным, зафиксирован также рост размера страховых выплат по угонам. Если в прошлом году средняя выплата составляла 2 млн руб., то в нынешнем – это уже 3 млн. В первую очередь это связано с резким ростом цен на автомобили и запчасти к ним, отмечают страховщики.
Самыми угоняемыми автомобилями по итогам прошлого года стали машины марок Hyundai Solaris и Kia Rio. Популярными марками среди угонщиков также остались Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento. По данным статистики МВД России, за 11 месяцев 2021 г. в России зарегистрировали более 1700 угонов, что на 12% меньше, чем в 2020 г.