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В России начало расти число угонов автомобилей

Ведомости

Угоны автомобилей в России растут с октября на 25% ежемесячно, передает «Альфастрахование» по итогам анализа обращений владельцев полисов каско.

Среди марок угоняемых автомобилей первое место занимает Hyundai: это модели Santa Fe (14%), Creta (5%), Palisade (5%), Sonata (4%), Tucson (4%) и Solaris (3%). Также в этом году в первой десятке фигурируют Kia Sorento (5%) и Kia Sportage (4%). Помимо этого в списке отмечены японские Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%), Toyota Camry (4%).

«В рейтинге по итогам года нет сюрпризов и неожиданных марок и моделей автомобилей. На протяжении всего года в лидерах держится Hyundai Santa Fe как один из самых популярных кроссоверов на сегодняшний день», – пояснил директор департамента страховых выплат «Альфастрахования» Александр Харагезов.

Согласно данным, зафиксирован также рост размера страховых выплат по угонам. Если в прошлом году средняя выплата составляла 2 млн руб., то в нынешнем – это уже 3 млн. В первую очередь это связано с резким ростом цен на автомобили и запчасти к ним, отмечают страховщики.

Самыми угоняемыми автомобилями по итогам прошлого года стали машины марок Hyundai Solaris и Kia Rio. Популярными марками среди угонщиков также остались Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento. По данным статистики МВД России, за 11 месяцев 2021 г. в России зарегистрировали более 1700 угонов, что на 12% меньше, чем в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных