В России начало расти число угонов автомобилей

Самыми угоняемыми автомобилями по итогам прошлого года стали машины марок Hyundai Solaris и Kia Rio. Популярными марками среди угонщиков также остались Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento. По данным статистики МВД России, за 11 месяцев 2021 г. в России зарегистрировали более 1700 угонов, что на 12% меньше, чем в 2020 г.