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«АвтоВАЗ» предупредил владельцев Lada о риске мошенничества

Ведомости

«АвтоВАЗ» предупредил о возможности мошенничества в отношении 32 000 владельцев автомобилей Lada разных годов выпуска через мессенджеры и рассылки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

В апреле на одном из закрытых интернет-ресурсов, на котором происходит обмен украденными базами данных, служба безопасности компании обнаружила файл, который якобы представляет собой «официальный слив», состоящий из личных данных более чем 32 000 владельцев Lada. После расшифровки архива «АвтоВАЗ» сделал вывод, что эта персональная информация была собрана из неизвестных альтернативных источников. Системы учета и хранения данных компании ведутся в других форматах и защищены от нелегального доступа.

В компании уточнили, что не могут спрогнозировать схему потенциального мошенничества. Там рекомендовали в случае получения сообщений от неизвестных лиц с неочевидными просьбами, связанными с автомобилями Lada, или при возникновении сомнений обращаться на горячую линию или в официальные дилерские центры.

12 апреля МВД сообщило о схеме мошенничества, при которой пользователей под разными предлогами могут склонять к установке приложений, содержащих вредоносное ПО для кражи личных данных. К примеру, аферисты предлагают высокооплачиваемую работу за выполнение несложных заданий. После согласия и скачивания приложения устройство оказывается заражено вредоносным программным обеспечением. Мошенники также могут заманивать в приложения, якобы помогающие следить за здоровьем. В ведомстве призвали устанавливать приложения только из надежных источников во избежание подобных угроз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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