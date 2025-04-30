«АвтоВАЗ» предупредил владельцев Lada о риске мошенничества

12 апреля МВД сообщило о схеме мошенничества, при которой пользователей под разными предлогами могут склонять к установке приложений, содержащих вредоносное ПО для кражи личных данных. К примеру, аферисты предлагают высокооплачиваемую работу за выполнение несложных заданий. После согласия и скачивания приложения устройство оказывается заражено вредоносным программным обеспечением. Мошенники также могут заманивать в приложения, якобы помогающие следить за здоровьем. В ведомстве призвали устанавливать приложения только из надежных источников во избежание подобных угроз.