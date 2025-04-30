«АвтоВАЗ» предупредил владельцев Lada о риске мошенничества
В апреле на одном из закрытых интернет-ресурсов, на котором происходит обмен украденными базами данных, служба безопасности компании обнаружила файл, который якобы представляет собой «официальный слив», состоящий из личных данных более чем 32 000 владельцев Lada. После расшифровки архива «АвтоВАЗ» сделал вывод, что эта персональная информация была собрана из неизвестных альтернативных источников. Системы учета и хранения данных компании ведутся в других форматах и защищены от нелегального доступа.
В компании уточнили, что не могут спрогнозировать схему потенциального мошенничества. Там рекомендовали в случае получения сообщений от неизвестных лиц с неочевидными просьбами, связанными с автомобилями Lada, или при возникновении сомнений обращаться на горячую линию или в официальные дилерские центры.
12 апреля МВД сообщило о схеме мошенничества, при которой пользователей под разными предлогами могут склонять к установке приложений, содержащих вредоносное ПО для кражи личных данных. К примеру, аферисты предлагают высокооплачиваемую работу за выполнение несложных заданий. После согласия и скачивания приложения устройство оказывается заражено вредоносным программным обеспечением. Мошенники также могут заманивать в приложения, якобы помогающие следить за здоровьем. В ведомстве призвали устанавливать приложения только из надежных источников во избежание подобных угроз.