МВД рассказало о схемах мошенничества с установкой мобильных приложений
Мошенники под разными предлогами могут склонять пользователей к установке приложений, содержащих вредоносное ПО для кражи личных данных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управлении МВД РФ по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Например, мошенники предлагают высокооплачиваемую работу за выполнение несложных заданий, например. лайки в социальных сетях. После согласия и скачивания приложения устройство оказывается заражено вредоносным программным обеспечением.
Также аферисты могут заманивать в приложения, якобы помогающие следить за здоровьем, например, для отслеживания физической активности или ведения дневника питания, где требуется ввод личной информации.
В МВД рекомендуют устанавливать приложения исключительно из надежных источников во избежание подобных угроз.
10 апреля МВД предупредило об опасности, которую несет незащищенная паролем SIM-карта при краже или утере смартфона. Мошенники могут извлечь карту и использовать ее в другом устройстве для доступа к банковским приложениям, социальным сетям и другим сервисам, привязанным к номеру. Если SIM-карта защищена пин-кодом, она становится бесполезной без его ввода.