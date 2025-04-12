МВД рассказало о схемах мошенничества с установкой мобильных приложений

10 апреля МВД предупредило об опасности, которую несет незащищенная паролем SIM-карта при краже или утере смартфона. Мошенники могут извлечь карту и использовать ее в другом устройстве для доступа к банковским приложениям, социальным сетям и другим сервисам, привязанным к номеру. Если SIM-карта защищена пин-кодом, она становится бесполезной без его ввода.