МВД предупредило о рисках при утере телефона с незащищенной SIM-картой

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД советуют при покупке телефона проверить, кому принадлежит SIM-карта, и при необходимости переоформить ее на себя, пишет ТАСС. Это позволит заблокировать или перевыпустить карту в случае утери устройства. Если карта оформлена на третье лицо, сделать это будет невозможно.