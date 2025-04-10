МВД предупредило о рисках при утере телефона с незащищенной SIM-картой
МВД России предупредило об опасности, которую несет незащищенная паролем SIM-карта при краже или утере смартфона. Мошенники могут извлечь карту и использовать ее в другом устройстве для доступа к банковским приложениям, социальным сетям и другим сервисам, привязанным к номеру. Если SIM-карта защищена пин-кодом, она становится бесполезной без его ввода.
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД советуют при покупке телефона проверить, кому принадлежит SIM-карта, и при необходимости переоформить ее на себя, пишет ТАСС. Это позволит заблокировать или перевыпустить карту в случае утери устройства. Если карта оформлена на третье лицо, сделать это будет невозможно.
Также в ведомстве рекомендуют сразу защитить смартфон цифровым или графическим паролем, настроить разблокировку по отпечатку пальца или Face ID, избегая простых комбинаций при создании кода. Для защиты данных в случае кражи или утери телефона необходимо активировать функцию поиска устройства.
25 марта Госдума приняла закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал документ. Согласно закону, граждане смогут установить самозапрет на дистанционное оформление SIM-карт, международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки, а государственным органам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами.