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МВД предупредило о рисках при утере телефона с незащищенной SIM-картой

Ведомости

МВД России предупредило об опасности, которую несет незащищенная паролем SIM-карта при краже или утере смартфона. Мошенники могут извлечь карту и использовать ее в другом устройстве для доступа к банковским приложениям, социальным сетям и другим сервисам, привязанным к номеру. Если SIM-карта защищена пин-кодом, она становится бесполезной без его ввода.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД советуют при покупке телефона проверить, кому принадлежит SIM-карта, и при необходимости переоформить ее на себя, пишет ТАСС. Это позволит заблокировать или перевыпустить карту в случае утери устройства. Если карта оформлена на третье лицо, сделать это будет невозможно.

Также в ведомстве рекомендуют сразу защитить смартфон цифровым или графическим паролем, настроить разблокировку по отпечатку пальца или Face ID, избегая простых комбинаций при создании кода. Для защиты данных в случае кражи или утери телефона необходимо активировать функцию поиска устройства.

25 марта Госдума приняла закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. 1 апреля президент России Владимир Путин подписал документ. Согласно закону, граждане смогут установить самозапрет на дистанционное оформление SIM-карт, международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки, а государственным органам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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