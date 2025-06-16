«АвтоВАЗ» зарегистрировал новый товарный знак

Компания заявила о запуске бренда в марте 2025 г. Тогда отмечалось, что ниша машин SKM будет находиться между Lada Largus и «более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки». Ими смогут пользоваться представители МСП и крупного бизнеса. В компании подчеркивали компактность габаритов новинок и современное оснащение автомобилей.