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«АвтоВАЗ» зарегистрировал новый товарный знак

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Производитель автомобилей «АвтоВАЗ» зарегистрировал новый товарный знак SKM, действие исключительного права на который продлится до конца ноября 2034 г., следует из данных в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Согласно сведениям на сайте, дата государственной регистрации бренда – 16 июня. Изображением товарного знака служит надпись SKM алого цвета с серым контуром. Заявка была подана 29 ноября 2024 г.

Компания заявила о запуске бренда в марте 2025 г. Тогда отмечалось, что ниша машин SKM будет находиться между Lada Largus и «более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки». Ими смогут пользоваться представители МСП и крупного бизнеса. В компании подчеркивали компактность габаритов новинок и современное оснащение автомобилей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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