«АвтоВАЗ» запустил свой бренд коммерческих авто
Отмечается, что ниша автомобилей SKM будет находиться между Lada Largus и «Газелью». Марка будет отвечать потребностям разных категорий клиентов: представителям малого, среднего, крупного бизнеса, частым клиентам, уточняют в компании.
При этом остальные особенности будут известны позже, но пока сообщается, что автомобили SKM имеют компактные габариты и современное оснащение.
15 января президент компании Максим Соколов заявлял, что в 2026 г. «АвтоВАЗ» планирует представить новый бренд коммерческих автомобилей. По его словам, «АвтоВАЗ» прорабатывает запуск отдельного бренда коммерческой техники с российскими инженерными центрами и зарубежными партнерами, однако подробности были неизвестны.