«АвтоВАЗ» запустил свой бренд коммерческих авто

15 января президент компании Максим Соколов заявлял, что в 2026 г. «АвтоВАЗ» планирует представить новый бренд коммерческих автомобилей. По его словам, «АвтоВАЗ» прорабатывает запуск отдельного бренда коммерческой техники с российскими инженерными центрами и зарубежными партнерами, однако подробности были неизвестны.