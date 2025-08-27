«АвтоВАЗ» и Central Asia Capital могут направить $30 млн на автозавод в Киргизии
Финансирование будет вестись за счет средств Central Asia Capital и привлеченных через выпуск облигаций. Проект рассчитан на 10 лет и будет реализован в три этапа:
на первом (2026–2030 гг.) будет организована крупноузловая сборка до 1500 автомобилей в год;
второй этап (2031–2035 гг.) предполагает углубление локализации, расширение модельного ряда и выпуск до 5000 машин ежегодно;
третий этап (после 2035 гг.) – переход на производство по полному циклу в объеме до 7000 транспортных средств в год.
Завод заработает в промышленной зоне Токмока, где будет выпускать четыре модели Lada (Granta, Vesta, Largus и Niva) под собственным брендом Muras. Закладка капсулы под строительство предприятия запланирована на конец сентября – начало октября 2025 г.