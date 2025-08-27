Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

«АвтоВАЗ» и Central Asia Capital могут направить $30 млн на автозавод в Киргизии

Ведомости

«АвтоВАЗ» совместно с инвестиционным фондом Central Asia Capital могут инвестировать $30 млн в проект по сборке автомобилей Lada в Киргизии. Об этом «Ведомостям» сообщили в фонде и «АвтоВАЗе».

Финансирование будет вестись за счет средств Central Asia Capital и привлеченных через выпуск облигаций. Проект рассчитан на 10 лет и будет реализован в три этапа:

  • на первом (2026–2030 гг.) будет организована крупноузловая сборка до 1500 автомобилей в год; 

  • второй этап (2031–2035 гг.) предполагает углубление локализации, расширение модельного ряда и выпуск до 5000 машин ежегодно; 

  • третий этап (после 2035 гг.) – переход на производство по полному циклу в объеме до 7000 транспортных средств в год.

«АвтоВАЗ» может наладить сборку автомобилей в Киргизии с местным партнером

Авто / Легковые автомобили

Завод заработает в промышленной зоне Токмока, где будет выпускать четыре модели Lada (Granta, Vesta, Largus и Niva) под собственным брендом Muras. Закладка капсулы под строительство предприятия запланирована на конец сентября – начало октября 2025 г.

В апреле глава концерна Максим Соколов говорил, что «АвтоВАЗ» намерен организовать сборку автомобилей в Узбекистане под местным брендом. Для первого этапа реализации автоконцерна рассматривается модель Largus, сейчас проект находится в активной стадии проработки, сообщал он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных