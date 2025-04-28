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«АвтоВАЗ» может запустить сборку машин в Узбекистане под местным брендом

Ведомости

«АвтоВАЗ» намерен организовать сборку автомобилей в Узбекистане под местным брендом, рассказал глава концерна Максим Соколов в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

«Мы нацелены на возобновление сотрудничества с нашими успешными партнерами. В том числе не только по простой реализации нашей продукции в формате экспорта готовых автомобилей, но и в поэтапной локализации наших продуктов и даже, возможно, выпуска этой продукции под местным локальным узбекским брендом», – сказал он (цитата по ТАСС).

Для первого этапа реализации автоконцерн рассматривается модель Largus, сейчас проект находится в активной стадии проработки, добавил Соколов.

В апреле 2023 г. Соколов на той же выставке «Иннопром. Центральная Азия» рассказал, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность сборки Lada Vesta нового поколения в Узбекистане. Вместе с тем производство автомобилей Lada Vesta SW, XRAY и Largus было запущено в Узбекистане осенью 2021 г.

«Ведомости» в январе этого года писали, что в 2026 г. «АвтоВАЗ» планирует представить новый бренд коммерческих автомобилей. Соколов говорил, что в него будут выведены существующие компактные фургоны Lada и новые модели, созданные в кооперации с партнерами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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