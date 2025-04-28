«АвтоВАЗ» может запустить сборку машин в Узбекистане под местным брендом
«АвтоВАЗ» намерен организовать сборку автомобилей в Узбекистане под местным брендом, рассказал глава концерна Максим Соколов в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».
«Мы нацелены на возобновление сотрудничества с нашими успешными партнерами. В том числе не только по простой реализации нашей продукции в формате экспорта готовых автомобилей, но и в поэтапной локализации наших продуктов и даже, возможно, выпуска этой продукции под местным локальным узбекским брендом», – сказал он (цитата по ТАСС).
Для первого этапа реализации автоконцерн рассматривается модель Largus, сейчас проект находится в активной стадии проработки, добавил Соколов.
В апреле 2023 г. Соколов на той же выставке «Иннопром. Центральная Азия» рассказал, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность сборки Lada Vesta нового поколения в Узбекистане. Вместе с тем производство автомобилей Lada Vesta SW, XRAY и Largus было запущено в Узбекистане осенью 2021 г.
«Ведомости» в январе этого года писали, что в 2026 г. «АвтоВАЗ» планирует представить новый бренд коммерческих автомобилей. Соколов говорил, что в него будут выведены существующие компактные фургоны Lada и новые модели, созданные в кооперации с партнерами.