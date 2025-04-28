«АвтоВАЗ» может запустить сборку машин в Узбекистане под местным брендом

«Мы нацелены на возобновление сотрудничества с нашими успешными партнерами. В том числе не только по простой реализации нашей продукции в формате экспорта готовых автомобилей, но и в поэтапной локализации наших продуктов и даже, возможно, выпуска этой продукции под местным локальным узбекским брендом», – сказал он (цитата по ТАСС).