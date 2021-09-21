В Узбекистане началось серийное производство Lada Vesta SW

В то же время в июле «АвтоВАЗ» заявил о повышении цен на весь модельный ряд в диапазоне от 2 до 4%. До этого, 18 июня, президент компании Николя Мор на встрече с журналистами говорил, что компания не может избежать влияния роста цен стали на стоимость производимых автомобилей.