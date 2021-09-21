В Узбекистане началось серийное производство Lada Vesta SW
«АвтоВАЗ» объявляет о начале серийной сборки автомобилей Lada совместно с партнером из Узбекистана компанией Roodell. Первые произведенные автомобили Vesta SW/SW Cross, XRAY Cross и Lada Largus/Largus Cross готовятся к отправке в дилерскую сеть Lada», — говорится в сообщении компании. В Узбекистане автомобили будут продаваться дилером Roodell.
Завод по сборке автомобилей Lada «Джизак-ADM» построен в свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане, в частности для того, чтобы сделать российские автомобили более доступными для местных потребителей. «Кроме того, локальная сборка расширит охват клиентов за счет участия в государственных закупках Узбекистана», — добавили в «АвтоВАЗе».
В августе 2021 г. было продано 19 428 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России, что на 32,6% меньше, чем в августе прошлого года. Как отметили в компании, дефицит электронных компонентов, повлиявший на производство Lada Granta, внес изменения и в тройку лидеров продаж.