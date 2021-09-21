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В Узбекистане началось серийное производство Lada Vesta SW

Ведомости

На заводе в Джизакской области Узбекистана запущено производство автомобилей Lada Vesta SW, XRAY и Largus. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

«АвтоВАЗ» объявляет о начале серийной сборки автомобилей Lada совместно с партнером из Узбекистана компанией Roodell. Первые произведенные автомобили Vesta SW/SW Cross, XRAY Cross и Lada Largus/Largus Cross готовятся к отправке в дилерскую сеть Lada», — говорится в сообщении компании. В Узбекистане автомобили будут продаваться дилером Roodell.

Завод по сборке автомобилей Lada «Джизак-ADM» построен в свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане, в частности для того, чтобы сделать российские автомобили более доступными для местных потребителей. «Кроме того, локальная сборка расширит охват клиентов за счет участия в государственных закупках Узбекистана», — добавили в «АвтоВАЗе».

В августе 2021 г. было продано 19 428 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России, что на 32,6% меньше, чем в августе прошлого года. Как отметили в компании, дефицит электронных компонентов, повлиявший на производство Lada Granta, внес изменения и в тройку лидеров продаж.

В то же время в июле «АвтоВАЗ» заявил о повышении цен на весь модельный ряд в диапазоне от 2 до 4%. До этого, 18 июня, президент компании Николя Мор на встрече с журналистами говорил, что компания не может избежать влияния роста цен стали на стоимость производимых автомобилей. 

Ранее по теме: Продажи «Автоваза» в августе снизились на 32,6%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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