Продажи «Автоваза» в августе снизились на 32,6%

В сообщении компании 3 сентября отмечается, что компания прилагает все усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей. Как подчеркнул президент «Автоваза» Николя Мор, очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры.