Продажи «Автоваза» в августе снизились на 32,6%
В августе 2021 г. было продано 19 428 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России, что на 32,6% меньше, чем в августе прошлого года, сообщается на сайте «Автоваза». Данные учитывают автомобили Niva, выпущенные на заводе «LADA Запад Тольятти», где было приостановлено производство из-за нехватки компонентов.
Как отметили в компании, дефицит электронных компонентов, повлиявший на производство Lada Granta, внес изменения и в тройку лидеров продаж. «В августе бестселлером модельного ряда стало семейство Vesta c результатом в 6 882 проданных автомобиля. На втором месте расположились автомобили Granta – 5 007. На третьем месте – модели семейства Niva, совокупные продажи Niva Legend и Niva Travel составили 3 438 автомобилей», — говорится в сообщении производителя.
Ранее ТАСС сообщало, что «АвтоВАЗ» возобновит производство автомобилей Lada Granta и Lada Niva 2 и 3 сентября. С 23 августа все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти были остановлены из-за нехватки поставок электронных компонентов Bosch.
В сообщении компании 3 сентября отмечается, что компания прилагает все усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей. Как подчеркнул президент «Автоваза» Николя Мор, очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры.