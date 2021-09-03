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Продажи «Автоваза» в августе снизились на 32,6%

Ведомости

В августе 2021 г. было продано 19 428 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России, что на 32,6% меньше, чем в августе прошлого года, сообщается на сайте «Автоваза». Данные учитывают автомобили Niva, выпущенные на заводе «LADA Запад Тольятти», где было приостановлено производство из-за нехватки компонентов.

Как отметили в компании, дефицит электронных компонентов, повлиявший на производство Lada Granta, внес изменения и в тройку лидеров продаж. «В августе бестселлером модельного ряда стало семейство Vesta c результатом в 6 882 проданных автомобиля. На втором месте расположились автомобили Granta – 5 007. На третьем месте – модели семейства Niva, совокупные продажи Niva Legend и Niva Travel составили 3 438 автомобилей», — говорится в сообщении производителя.

Ранее ТАСС сообщало, что «АвтоВАЗ» возобновит производство автомобилей Lada Granta и Lada Niva 2 и 3 сентября. С 23 августа все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти были остановлены из-за нехватки поставок электронных компонентов Bosch.

В сообщении компании 3 сентября отмечается, что компания прилагает все усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей. Как подчеркнул президент «Автоваза» Николя Мор, очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры.

Ранее по теме: «АвтоВАЗ» назвал сроки возобновления производства Lada Granta и Niva

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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