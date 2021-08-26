«АвтоВАЗ» назвал сроки возобновления производства Lada Granta и Niva
Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили, что из-за нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели начиная с 23 августа. По словам представителя компании, которые передает агентство, «АвтоВАЗ» не возобновит производство автомобилей Lada Largus и Xray, а также моделей Renault — Sandero и Logan на следующей неделе из-за продолжающегося дефицита поставок электроники Bosh.
«Производство автомобилей по-прежнему находится под негативным влиянием дефицита поставок электронных компонентов со стороны компании Bosch, которая на сегодняшний день не способна восстановить регулярные поставки. В связи с этим тольяттинский завод "Автоваз" запустит 2 линии по сборке автомобилей только 2 и 3 сентября — это линия №5 (Granta) и линия №3 (Niva). Линия B0 будет остановлена на всю неделю», — сказал он.
При этом завод «Lada Ижевск», который использует иные комплектующие для Lada Vesta, сохранит нормальный режим работы, а ряд производств комплектующих в Тольятти начнут работать по особому графику с целью обеспечения поставок компонентов в Ижевск и другим заказчикам.
Три из пяти дней простоя будут объявлены для сотрудников компании днями отпуска, перенесенными с декабря. Остальные дни будут оплачиваться в размере 2/3 от средней зарплаты.
В июле «АвтоВАЗ» резко снизил темпы продаж. За месяц в России было продано 32 013 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Это лишь на 1% больше, чем в июле прошлого года, но на 20% меньше, чем компания продала в июне (40 096 автомобилей). В частности, продажи бестселлера Granta снизились на 30% к предыдущему месяцу (до 10 885 единиц), Vesta – на 17% (до 10 223 единиц). Этим летом «АвтоВАЗ» неоднократно останавливал конвейер из-за дефицита микроэлектронных компонентов марки Bosch.