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«АвтоВАЗ» назвал сроки возобновления производства Lada Granta и Niva

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«АвтоВАЗ» возобновит производство автомобилей Lada Granta и Lada Niva 2 и 3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.

Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили, что из-за нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели начиная с 23 августа. По словам представителя компании, которые передает агентство, «АвтоВАЗ» не возобновит производство автомобилей Lada Largus и Xray, а также моделей Renault — Sandero и Logan на следующей неделе из-за продолжающегося дефицита поставок электроники Bosh.

«Производство автомобилей по-прежнему находится под негативным влиянием дефицита поставок электронных компонентов со стороны компании Bosch, которая на сегодняшний день не способна восстановить регулярные поставки. В связи с этим тольяттинский завод "Автоваз" запустит 2 линии по сборке автомобилей только 2 и 3 сентября — это линия №5 (Granta) и линия №3 (Niva). Линия B0 будет остановлена на всю неделю», — сказал он.

При этом завод «Lada Ижевск», который использует иные комплектующие для Lada Vesta, сохранит нормальный режим работы, а ряд производств комплектующих в Тольятти начнут работать по особому графику с целью обеспечения поставок компонентов в Ижевск и другим заказчикам.

Три из пяти дней простоя будут объявлены для сотрудников компании днями отпуска, перенесенными с декабря. Остальные дни будут оплачиваться в размере 2/3 от средней зарплаты.

В июле «АвтоВАЗ» резко снизил темпы продаж. За месяц в России было продано 32 013 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Это лишь на 1% больше, чем в июле прошлого года, но на 20% меньше, чем компания продала в июне (40 096 автомобилей). В частности, продажи бестселлера Granta снизились на 30% к предыдущему месяцу (до 10 885 единиц), Vesta – на 17% (до 10 223 единиц). Этим летом «АвтоВАЗ» неоднократно останавливал конвейер из-за дефицита микроэлектронных компонентов марки Bosch.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных