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«АвтоВАЗ» резко снизил темпы продаж в июле

Дилеры получили не все заказанные автомобили из-за дефицита комплектующих
Денис Ильюшенков
Этим летом «АвтоВАЗ» неоднократно останавливал конвейер из-за дефицита микроэлектронных компонентов /Валерий Шарифулин / ТАСС

В июле 2021 г. в России было продано 32 013 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, сообщил «АвтоВАЗ» 3 августа. Это лишь на 1% больше, чем в июле прошлого года, но на 20% меньше, чем компания продала в июне (40 096 автомобилей). В частности, продажи бестселлера Granta снизились на 30% к предыдущему месяцу (до 10 885 единиц), Vesta – на 17% (до 10 223 единиц), следует из данных «АвтоВАЗа».

Вплоть до июня «АвтоВАЗ» работал в полную силу и даже обгонял рынок. В 2021 г. продажи автомобилей в России в целом динамично росли на низкой базе – рост рынка за полгода составил 37% к аналогичному периоду 2020 г., до 870 749 автомобилей. Но рост продаж Lada за тот же период составил 51%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных