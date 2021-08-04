«АвтоВАЗ» резко снизил темпы продаж в июле

«АвтоВАЗ» резко снизил темпы продаж в июлеДилеры получили не все заказанные автомобили из-за дефицита комплектующих
В июле 2021 г. в России было продано 32 013 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, сообщил «АвтоВАЗ» 3 августа. Это лишь на 1% больше, чем в июле прошлого года, но на 20% меньше, чем компания продала в июне (40 096 автомобилей). В частности, продажи бестселлера Granta снизились на 30% к предыдущему месяцу (до 10 885 единиц), Vesta – на 17% (до 10 223 единиц), следует из данных «АвтоВАЗа».
Вплоть до июня «АвтоВАЗ» работал в полную силу и даже обгонял рынок. В 2021 г. продажи автомобилей в России в целом динамично росли на низкой базе – рост рынка за полгода составил 37% к аналогичному периоду 2020 г., до 870 749 автомобилей. Но рост продаж Lada за тот же период составил 51%.
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