«АвтоВАЗ» почти на месяц остановил сборку Lada Granta

«АвтоВАЗ» почти на месяц остановил сборку Lada GrantaЭто грозит дефицитом самого популярного автомобиля на рынке
Выпуск автомобилей семейства Lada Granta приостановлен 22–23 июля в связи с нехваткой электронных компонентов марки Bosch, сообщил «Ведомостям» представитель «АвтоВАЗа». Затем, в период с 26 июля по 15 августа, компания уходит в корпоративный отпуск и не будет выпускать автомобили вообще. «У нас планировался корпоративный отпуск, и мы в него уходим. Каждый год это одни и те же даты – последняя неделя июля плюс две первые недели августа. Автомобили Lada на всех площадках «АвтоВАЗа» выпускаться в это время не будут», – пояснил представитель компании. Таким образом, производство семейства Granta возобновится лишь через 25 дней.
Lada Granta – лидер российского рынка новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первое полугодие 2021 г. было продано 71 208 таких автомобилей (это более 8% рынка). Это на 43% больше по сравнению с тем же периодом 2020 г. 2-е место в модельном топе рынка за первое полугодие с большим отрывом занимает Lada Vesta. Продажи этого автомобиля выросли на 34% до 57 031, свидетельствуют данные АЕБ. Всего же «АвтоВАЗ» продал 200 219 автомобилей в первом полугодии (+51%). Granta остается самым дешевым автомобилем как в линейке «АвтоВАЗа», так и на всем российском рынке. Цены на модель стартуют с отметки в 532 000 руб.