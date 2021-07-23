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«АвтоВАЗ» почти на месяц остановил сборку Lada Granta

Это грозит дефицитом самого популярного автомобиля на рынке
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Выпуск автомобилей семейства Lada Granta приостановлен 22–23 июля в связи с нехваткой электронных компонентов марки Bosch, сообщил «Ведомостям» представитель «АвтоВАЗа». Затем, в период с 26 июля по 15 августа, компания уходит в корпоративный отпуск и не будет выпускать автомобили вообще. «У нас планировался корпоративный отпуск, и мы в него уходим. Каждый год это одни и те же даты – последняя неделя июля плюс две первые недели августа. Автомобили Lada на всех площадках «АвтоВАЗа» выпускаться в это время не будут», – пояснил представитель компании. Таким образом, производство семейства Granta возобновится лишь через 25 дней.

Lada Granta – лидер российского рынка новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первое полугодие 2021 г. было продано 71 208 таких автомобилей (это более 8% рынка). Это на 43% больше по сравнению с тем же периодом 2020 г. 2-е место в модельном топе рынка за первое полугодие с большим отрывом занимает Lada Vesta. Продажи этого автомобиля выросли на 34% до 57 031, свидетельствуют данные АЕБ. Всего же «АвтоВАЗ» продал 200 219 автомобилей в первом полугодии (+51%). Granta остается самым дешевым автомобилем как в линейке «АвтоВАЗа», так и на всем российском рынке. Цены на модель стартуют с отметки в 532 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных