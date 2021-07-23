«АвтоВАЗ» почти на месяц остановил сборку Lada Granta

Lada Granta – лидер российского рынка новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первое полугодие 2021 г. было продано 71 208 таких автомобилей (это более 8% рынка). Это на 43% больше по сравнению с тем же периодом 2020 г. 2-е место в модельном топе рынка за первое полугодие с большим отрывом занимает Lada Vesta. Продажи этого автомобиля выросли на 34% до 57 031, свидетельствуют данные АЕБ. Всего же «АвтоВАЗ» продал 200 219 автомобилей в первом полугодии (+51%). Granta остается самым дешевым автомобилем как в линейке «АвтоВАЗа», так и на всем российском рынке. Цены на модель стартуют с отметки в 532 000 руб.