Mazda утратила право на выкуп своих активов в России
В «Соллерсе» уточнили, что завод во Владивостоке, ранее принадлежавший совместному предприятию с Mazda, был успешно перезапущен еще в 2023 г. Сейчас на его площадке налажено производство междугородних и туристических автобусов под брендом Sollers.
Срок действия опциона на выкуп активов, принадлежавших Mazda, истек в октябре 2025 г.
14 сентября российские автоконцерны «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» были внесены в санкционный список (SDN List) управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.