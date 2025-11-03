Газета
Mazda утратила право на выкуп своих активов в России

Ведомости

Японская компания Mazda не обращалась к группе «Соллерс» с предложением реализовать опцион на выкуп своих производственных активов в России и утратила это право в октябре 2025 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского автопроизводителя.

В «Соллерсе» уточнили, что завод во Владивостоке, ранее принадлежавший совместному предприятию с Mazda, был успешно перезапущен еще в 2023 г. Сейчас на его площадке налажено производство междугородних и туристических автобусов под брендом Sollers.

Срок действия опциона на выкуп активов, принадлежавших Mazda, истек в октябре 2025 г.

14 сентября российские автоконцерны «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» были внесены в санкционный список (SDN List) управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

