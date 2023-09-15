«АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» подпали под санкции США

«АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» подпали под санкции СШАТеперь в SDN List входят все крупнейшие российские автопроизводители
Российские автоконцерны «АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» (бывший «Renault Россия») 14 сентября были внесены в санкционный список (SDN List) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Таким образом, все крупнейшие отечественные автоконцерны оказались под санкциями США.
Вместе с ними в обновленный санкционный список OFAC попала одна из крупнейших в России компаний в сфере транспортного машиностроения – «Трансмашхолдинг» вместе со своим основателем Андреем Бокаревым, стройподрядчик «Трансстроймеханизация», входящая в «Нацпроектстрой», и др.
В «АвтоВАЗе», «Москвиче» и «Трансмашхолдинге» от комментариев отказались. Представитель «Соллерса» сказал, что компания не ожидает никаких последствий от санкций, поскольку за прошедший год бизнес группы был полностью перестроен на «санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров».
«Соллерс» вскоре после начала СВО на Украине лишился своих традиционных партнеров – Ford, Mazda и Isuzu, которые обеспечивали группе загрузку площадок в Елабуге, Владивостоке и частично в Ульяновске.
Компания сделала ставку на сотрудничество с китайским автоконцерном JAC и на протяжении 2022 г. начала сборку легкого коммерческого автомобиля JAC Sunray на бывшей площадке Ford в Елабуге под собственной маркой Sollers Atlant. Позднее на конвейер встал и фургон Sollers Argo (JAC N25/35). В 2023 г. «Соллерс» перешел на выпуск этих моделей по полному циклу, а также запустил сборку пикапов JAC T6 (Sollers ST6) на площадке во Владивостоке.
Китайский JAC стал основой и для проекта «Москвич». Модель «Москвич 3» представляет собой JAC JS4 с переклеенными шильдиками и JAC iEVS4 в случае электрического «Москвич 3е». Запущенный 4 сентября мэром Сергеем Собяниным в производство лифтбэк «Москвич 6» продается в Китае под названием JAC Sehol A5 Plus.
«АвтоВАЗ» в рамках ПМЭФ-2023 запустил производство китайского кроссовера FAW Bestune T77 под маркой Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. В продаже машина пока не появилась. Источники «Ведомостей», знакомые с ходом переговоров между российской компанией и китайским госконцерном FAW, отмечали, что диалог между сторонами в отношении поставок машкомплектов проходит тяжело.
Кроме того, в июле стало известно, что «АвтоВАЗ» ведет переговоры с китайской корпорацией Dongfeng на предмет локализации выпуска машин этой марки на заводе «Лада Ижевск».
«Камаз», который тоже работает с JAC по проекту среднетоннажного грузовика «Компас», попал в SDN List в конце июля 2022 г. Группа ГАЗ подпала под санкции США и вовсе в 2018 г. по причине принадлежности Олегу Дерипаске (также под санкциями). На протяжении нескольких лет минфин США выдавал компании лицензии, которые отодвигали срок вступления санкций в силу. Последняя лицензия истекла 25 мая 2022 г. и не была продлена, что вынудило Volkswagen свернуть сборку машин в Нижнем Новгороде.
Источник «Ведомостей» в одном из крупнейших отечественных автоконцернов говорит, что сходу оценить потенциальное влияние попадания в SDN List на деятельность компании невозможно. Он отмечает, что с начала СВО все основные автопроизводители взяли курс на реальное замещение импортных деталей российскими, что существенно облегчает положение вещей.
Де-юре попадание в SDN List предполагает блокирующие санкции для компании, поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Это означает, что счета и активы, связанные с включенными в перечень организациями, замораживаются, накладываются ограничения на свободу распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, т. е. фактически все, чем владеют такие компании в юрисдикции США, подлежит аресту», – говорит эксперт.
Под такими компаниями подразумеваются не только зарегистрированные в США, но и любые организации и холдинговые структуры, которые имеют активы в США, ведут там бизнес, также это компании, ценные бумаги которых обращаются на американских рынках и которые могут оказать своей деятельностью влияние на экономику США, т. е. ограничения распространяются на довольно широкий круг организаций, объясняет Жарский.
У «АвтоВАЗа», «Соллерса» и «Москвича» могут быть зарубежные поставщики, для которых введение санкций формирует определенные риски, подчеркивает эксперт. «Сложно судить, каким образом на эту новость отреагируют китайские партнеры «Москвича», поскольку и для них санкционные риски тоже возникают, даже несмотря на то что Китай к санкциям не присоединяется. Возможно, последуют некие изменения в логистике поставок и взаиморасчетах, чтобы эти риски снизить», – предполагает Жарский.
С учетом того что «Соллерс» закрыл сделки по выкупу долей в СП с Mazda и Isuzu, для японских компаний никаких рисков нарушения санкционного режима возникать не должно, продолжает он. Но до снятия санкций или изменения структуры владения предприятиями возобновление совместного производства с ними выглядит маловероятно, резюмировал он.
Новые санкции мало повлияют на эти компании, считает руководитель практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин. Они все сократили своё присутствие в западных юрисдикциях, проводки в долларе США, иным образом подготовились, поясняет Гландин. Да, шаг неприятный, сегодняшние санкции окончательно отрежут их от долларовых расчётов и распугают западных контрагентов, но не более того. Как в российском периметре шла работа, так она будет идти и дальше, считает юрист. При этом тот же НОВАТЭК под санкции не попал: только его дочка ООО АРКТИЧЕСКАЯ ПЕРЕВАЛКА, добавил Гландин.