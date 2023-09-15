«АвтоВАЗ», «Соллерс» и «Москвич» подпали под санкции США

«Камаз», который тоже работает с JAC по проекту среднетоннажного грузовика «Компас», попал в SDN List в конце июля 2022 г. Группа ГАЗ подпала под санкции США и вовсе в 2018 г. по причине принадлежности Олегу Дерипаске (также под санкциями). На протяжении нескольких лет минфин США выдавал компании лицензии, которые отодвигали срок вступления санкций в силу. Последняя лицензия истекла 25 мая 2022 г. и не была продлена, что вынудило Volkswagen свернуть сборку машин в Нижнем Новгороде.