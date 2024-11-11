Япония сняла запрет на поставку «мягких» гибридных автомобилей в Россию
Запрет на экспорт снят с автомобилей Honda Fit, CR-Z, Insight, Nissan Day-Z, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon, Mazda Flair, Carol, Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X, Mercedes E Class, C Class, Audi A3, Q3 F3. Под смягчение попали не все модели машин, а только с определенным двигателем.
Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский пояснил, что ограничительные меры скорее переформулировали, поскольку запрета на вывоз «мягких» гибридов не было изначально. При вводе санкций японские власти не подразумевали, что установят запрет и на эти машины. Брокеры и экспортеры решили не продавать всё, что в документах называется гибридом. Из-за запрета поставок просели продажи, после чего было проведено расследование и оказалось, что ввозить японские автомобили определенных моделей можно.
«Это неплохие машины, которые до санкций пользовались популярностью. Но хотелось бы, конечно, больших послаблений и отмены [санкций]. Потому что сейчас рынку это необходимо», – уточнил Клатаевский.
После начала спецоперации на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций в отношении России. В августе 2023 г. Япония расширила список запрещенных к ввозу в Россию товаров на 758 позиций в рамках нового пакета санкций. В частности, под запрет попали автомобили с объемом двигателя более 1,9 л и шины для крупногабаритных автомобилей. Под ограничениями также находится экспорт машин дороже 6 млн иен.