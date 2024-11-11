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Япония сняла запрет на поставку «мягких» гибридных автомобилей в Россию

Ведомости

Власти Японии уточнили санкционные формулировки и сняли запрет на поставки в Россию «мягких» гибридных автомобилей. Об этом сообщает РБК.

Запрет на экспорт снят с автомобилей Honda Fit, CR-Z, Insight, Nissan Day-Z, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon, Mazda Flair, Carol, Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X, Mercedes E Class, C Class, Audi A3, Q3 F3. Под смягчение попали не все модели машин, а только с определенным двигателем.

Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский пояснил, что ограничительные меры скорее переформулировали, поскольку запрета на вывоз «мягких» гибридов не было изначально. При вводе санкций японские власти не подразумевали, что установят запрет и на эти машины. Брокеры и экспортеры решили не продавать всё, что в документах называется гибридом. Из-за запрета поставок просели продажи, после чего было проведено расследование и оказалось, что ввозить японские автомобили определенных моделей можно.

«Это неплохие машины, которые до санкций пользовались популярностью. Но хотелось бы, конечно, больших послаблений и отмены [санкций]. Потому что сейчас рынку это необходимо», – уточнил Клатаевский.

После начала спецоперации на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций в отношении России. В августе 2023 г. Япония расширила список запрещенных к ввозу в Россию товаров на 758 позиций в рамках нового пакета санкций. В частности, под запрет попали автомобили с объемом двигателя более 1,9 л и шины для крупногабаритных автомобилей. Под ограничениями также находится экспорт машин дороже 6 млн иен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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