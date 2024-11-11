Япония сняла запрет на поставку «мягких» гибридных автомобилей в Россию

Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский пояснил, что ограничительные меры скорее переформулировали, поскольку запрета на вывоз «мягких» гибридов не было изначально. При вводе санкций японские власти не подразумевали, что установят запрет и на эти машины. Брокеры и экспортеры решили не продавать всё, что в документах называется гибридом. Из-за запрета поставок просели продажи, после чего было проведено расследование и оказалось, что ввозить японские автомобили определенных моделей можно.