Главная / Авто /

«Камаз» вернулся к пятидневной рабочей неделе

Производственные подразделения «Камаза» вернулись к работе в режиме пятидневной рабочей недели, передает «Интерфакс».

24 октября генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин по итогам встречи финансового комитета, на которой были рассмотрены вопросы обеспеченности производства заказами, решил вернуть предприятия компании на пятидневку с 10 ноября.

Предварительно, «Камаз» в декабре также продолжит работать пять дней в неделю. Окончательное решение примет финансовый комитет на заседании в конце ноября после оценки перспектив загрузки производств.

«Камаз» ввел четырехдневную рабочую неделю 1 августа. Мера затронула подразделения, у которых нет полной загрузки. По данным компании, в первом полугодии 2025 г. рынок грузовых машин упал почти на 60%. Поэтому были приняты меры для сохранения финансовой устойчивости и предотвращения сокращения персонала. Одной из них стало введение четырехдневной рабочей недели.

На сокращенную рабочую неделю в 2025 г. уходили почти все ключевые автопроизводители в России, кроме «Соллерса» и входящего в него УАЗа. В августе на четырехдневку перешел ГАЗ, в июле – входящий в группу «Ликинский автобусный завод». В сентябре рабочую неделю сократили в «АвтоВАЗе». В октябре президент компании Максим Соколов говорил, что четырехдневный график работы на заводе сохранится до конца года. 3 октября ГАЗ вернулся к пятидневке.

