«Камаз» вернулся к пятидневной рабочей неделе
24 октября генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин по итогам встречи финансового комитета, на которой были рассмотрены вопросы обеспеченности производства заказами, решил вернуть предприятия компании на пятидневку с 10 ноября.
Предварительно, «Камаз» в декабре также продолжит работать пять дней в неделю. Окончательное решение примет финансовый комитет на заседании в конце ноября после оценки перспектив загрузки производств.
«Камаз» ввел четырехдневную рабочую неделю 1 августа. Мера затронула подразделения, у которых нет полной загрузки. По данным компании, в первом полугодии 2025 г. рынок грузовых машин упал почти на 60%. Поэтому были приняты меры для сохранения финансовой устойчивости и предотвращения сокращения персонала. Одной из них стало введение четырехдневной рабочей недели.
На сокращенную рабочую неделю в 2025 г. уходили почти все ключевые автопроизводители в России, кроме «Соллерса» и входящего в него УАЗа. В августе на четырехдневку перешел ГАЗ, в июле – входящий в группу «Ликинский автобусный завод». В сентябре рабочую неделю сократили в «АвтоВАЗе». В октябре президент компании Максим Соколов говорил, что четырехдневный график работы на заводе сохранится до конца года. 3 октября ГАЗ вернулся к пятидневке.