«Камаз» вернулся к пятидневной рабочей неделе

На сокращенную рабочую неделю в 2025 г. уходили почти все ключевые автопроизводители в России, кроме «Соллерса» и входящего в него УАЗа. В августе на четырехдневку перешел ГАЗ, в июле – входящий в группу «Ликинский автобусный завод». В сентябре рабочую неделю сократили в «АвтоВАЗе». В октябре президент компании Максим Соколов говорил, что четырехдневный график работы на заводе сохранится до конца года. 3 октября ГАЗ вернулся к пятидневке.