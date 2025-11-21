«АвтоВАЗ» ожидает спада продаж Lada примерно на 23%
«АвтоВАЗ» планирует в 2025 г. продать с учетом экспорта 370 000 автомобилей Lada, из них около 350 000 будет реализовано на внутреннем рынке. Об этом заявил глава компании Максим Соколов в кулуарах форума «Транспорт России».
Продажи «АвтоВАЗа» в России в 2024 г. достигли 459 000 машин. Таким образом, ожидаемое снижение в текущем году составит около 23%.
«Всего рынок будет в пределах 1,4 млн автомобилей. Звучала оценка в 1,3 млн, но осенний всплеск добавил еще около 100 000 – в основном за счет импорта», – уточнил Соколов (цитата по ТАСС).
По его словам, в 2025 г. рынок ведет себя «вяло», за исключением октября, когда рост продаж подогрело решение об индексации утильсбора. Это коснулось преимущественно китайских моделей и автомобилей, которые приходят через параллельный импорт. Продажи Lada весь год оставались на относительно низком уровне.
«Автостат» сообщал, что в октябре продажи новых легковых автомобилей в России составили 165 702 единицы. Это на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Среди представленных на российском рынке брендов за месяц самой продаваемой машиной была Lada, реализован 33 251 автомобиль (-26% к октябрю 2024 г.). Китайский Haval занял второе место – 26 125 автомобилей (+10%). Тройку лидеров замыкает Geely – 14 238 машин (-17%).