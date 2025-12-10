Глава «АвтоВАЗа» назвал «крестом» отношение к бренду
Он отметил, что с этим крестом компания вошла в период новейшей истории бренда, которая началась совсем недавно. Однако маркетинг работает над этим и следит за репутацией и позиционированием на рынке. «АвтоВАЗ» ставит жесткий заслон для тех, кто пытается необоснованно репутацию компании пошатнуть», – заявил Соколов.
Глава компании подчеркнул, что идет «реальное развитие» «АвтоВАЗа»: ежегодно запускаются новые модели, и у бренда амбициозные планы на будущее. Соколов заявил, что миссия «АвтоВАЗа» в том, чтобы производить современные, качественные, безопасные и комфортные для покупателей автомобили.
Финансовые итоги 2025 г. будут для группы «АвтоВАЗ» безубыточными четвертый год подряд, отметил глава компании. Говоря об объеме долга компании в текущем году, Соколов отметил, что сократить его не позволила масштабная инвестпрограмма, при этом уровень заимствований вырос некритично. Долг «АвтоВАЗа» по состоянию на начало года составлял, по разным оценкам, порядка 100 млрд руб.