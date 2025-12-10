Глава «АвтоВАЗа» назвал «крестом» отношение к бренду

Он отметил, что с этим крестом компания вошла в период новейшей истории бренда, которая началась совсем недавно. Однако маркетинг работает над этим и следит за репутацией и позиционированием на рынке. «АвтоВАЗ» ставит жесткий заслон для тех, кто пытается необоснованно репутацию компании пошатнуть», – заявил Соколов.