Глава «АвтоВАЗа» рассказал о снижении цен на автомобили Lada

10 декабря в интервью «Ведомостям» Соколов рассказал, что демпинг со стороны китайского автопрома «перешел все мыслимые границы». Глава компании напомнил, что китайский автопром, в отличие от российского, не находится под санкциями и работает в совершенно других финансовых условиях с точки зрения возможности кредитования. Стоит учитывать и программу поддержки китайского автопрома при поставке машин на экспорт со стороны правительства, добавил Соколов.