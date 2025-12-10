«АвтоВАЗ» рассчитывает произвести не меньше 400 000 автомобилей в 2026 году
Он отметил, что объем выпуска и продаж новинок во многом зависит от ключевой ставки и мер господдержки спроса в будущем году. «АвтоВАЗ» подстраивает производственную программу исходя из рыночных условий, рассказал Соколов.
По его словам, модели Lada Iskra и кроссовер Lada Azimut займут достойное место на рынке. Однако многое будет зависеть от того, в каком конкурентом окружении они окажутся. Azimut, отметил Соколов, относится к сегменту, в котором представлено немало моделей аналогичного класса.
При этом, по его словам, «АвтоВАЗ» может обеспечивать выпуск в комфортном режиме двухсменной работы порядка 600 000–650 000 автомобилей в год на двух площадках – в Тольятти и Ижевске. «Думаю, где-то за горизонтом 2030 г. мы к этому можем прийти», – спрогнозировал Соколов.
Финансовые итоги 2025 г. будут для группы «АвтоВАЗ» безубыточными четвертый год подряд, отметил глава компании. Говоря об объеме долга компании в текущем году, Соколов отметил, что сократить его не позволила масштабная инвестпрограмма, при этом уровень заимствований вырос некритично.