«АвтоВАЗ» рассчитывает произвести не меньше 400 000 автомобилей в 2026 году

При этом, по его словам, «АвтоВАЗ» может обеспечивать выпуск в комфортном режиме двухсменной работы порядка 600 000–650 000 автомобилей в год на двух площадках – в Тольятти и Ижевске. «Думаю, где-то за горизонтом 2030 г. мы к этому можем прийти», – спрогнозировал Соколов.