Toyota зарегистрировала товарные знаки Yaris и Camry в России

Ведомости

Японская автомобильная корпорация Toyota зарегистрировала в России товарные знаки Toyota Yaris, Toyota Urban Cruiser и Camry. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки на регистрацию товарных знаков подавались в службу по интеллектуальной собственности в марте текущего года из Японии. Знаки регистрируются по классу №12 международной классификации товаров и услуг, в который входят, в частности, различные виды автомобилей.

Действие товарных знаков истечет 31 марта 2035 г.

23 ноября сообщалось, что Toyota с 2022 г. подала в Роспатент 86 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ. На тот момент из всех поданных заявок было зарегистрировано 12 знаков. 11 декабря корпорация Toyota зарегистрировала в стране товарные знаки Alphard, Celica, Carina и Vellfire.

Toyota заморозила деятельность в России в начале 2022 г. Производитель объявил о приостановке сборки автомобилей на предприятии в Санкт-Петербурге сентябре того же года. Завод мощностью 100 000 машин в год выпускал модели Camry и RAV4.

19 сентября 2025 г. вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал «Ведомостям», что на бывшем заводе корпорации в городе в 2026 г. перезапустят производство автомобилей. Источник говорил, что в следующем году запустят выпуск автомобилей под брендом Senat, линейка будет состоять из двух седанов и одного внедорожника.

