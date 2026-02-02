Bloomberg сообщил о резком падении продаж Tesla во Франции и Норвегии

Во Франции продажи Tesla в январе упали на 42% и составили всего 661 автомобиль – это минимальный показатель более чем за три года, сообщила автомобильная ассоциация PFA. В Норвегии, где Tesla в прошлом году демонстрировала устойчивые результаты, количество регистраций в январе снизилось на 88%.