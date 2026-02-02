Газета
Bloomberg сообщил о резком падении продаж Tesla во Франции и Норвегии

Продажи автомобилей Tesla в Европе продолжают снижаться в 2026 г., сообщает Bloomberg. Количество регистраций резко сократились на двух ключевых рынках электромобилей в регионе.

Во Франции продажи Tesla в январе упали на 42% и составили всего 661 автомобиль – это минимальный показатель более чем за три года, сообщила автомобильная ассоциация PFA. В Норвегии, где Tesla в прошлом году демонстрировала устойчивые результаты, количество регистраций в январе снизилось на 88%.

29 января гендиректор компании Илон Маск сообщал, что Tesla выведет из эксплуатации электромобили Model S и Model X. По его словам, завод в Калифорнии переоборудуют для производства человекоподобных роботов.

30 января Bloomberg также писал, что SpaceX рассматривает возможность слияния с Tesla или объединения с компанией xAI. По данным источников агентства, обсуждения свидетельствуют о том, что владелец компаний Маск «взвешивает способы консолидации своей империи».

