Алиханов надеется на рост автопрома во второй половине 2026 года
Если Центральный банк России продолжит постепенную политику снижения ключевой ставки, во второй половине 2026 г. в автопромышленности начнется рост. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью «России 24».
«Мы со сдержанным оптимизмом смотрим на этот год. Падение должно прекратиться», – подчеркнул Алиханов.
По его словам, российские автомобильные заводы, включая перезапущенные производства западных производителей, которые ушли из России, вернулись к штатной работе. В 2025 г. российские производители выпустили 856 000 машин, что на 13% меньше, чем годом ранее. Из них 390 000 автомобилей выпустили перезапущенные площадки, уточнил министр.
Он добавил, что традиционные производители России вынуждены были с учетом снижения посадки рынка переходить на четырехдневную рабочую неделю, но сейчас эти трудности преодолены, и они вернулись к нормальному режиму работы.
13 января «Автостат» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг» сообщил, что в 2025 г. в России продали на 16% меньше новых легковых автомобилей. Их количество составило 1,326 млн.
11 февраля Алиханов объявил, что доля российских автомобилей на внутреннем рынке в прошлом году увеличилась с 45% до 56%. Росту отечественной доли способствовали индексация утилизационного сбора и изменение механизма его расчета для легкового сегмента, введенные в декабре 2025 г.