Алиханов надеется на рост автопрома во второй половине 2026 года

По его словам, российские автомобильные заводы, включая перезапущенные производства западных производителей, которые ушли из России, вернулись к штатной работе. В 2025 г. российские производители выпустили 856 000 машин, что на 13% меньше, чем годом ранее. Из них 390 000 автомобилей выпустили перезапущенные площадки, уточнил министр.