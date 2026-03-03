Импорт автомобилей Chery упал на 99% с начала 2026 года

13 января «Автостат» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг» объявил, что в 2025 г. в России продали 1,326 млн новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем годом ранее. Chery тогда занял третье место по продажам в стране с результатом в 99 810 реализованных машин, что на 36% меньше в годовом выражении.