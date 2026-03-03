Импорт автомобилей Chery упал на 99% с начала 2026 года
За январь–февраль 2026 г. в Россию ввезли 41 новый китайский автомобиль марки Chery. Это на 99% меньше, чем за такой же период прошлого года. Практически все машины ввезли физические лица. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.
По его словам, резкое падение объемов импорта Chery началось в начале 2025 г. При этом небольшие объемы оставались, и только к началу этого года импорт практически прекратился. Целиков напомнил, что три основные модели марки производятся в России под брендом Tenet. Кроме того, на рынке представлено множество суббрендов Chery.
13 января «Автостат» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг» объявил, что в 2025 г. в России продали 1,326 млн новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем годом ранее. Chery тогда занял третье место по продажам в стране с результатом в 99 810 реализованных машин, что на 36% меньше в годовом выражении.
20 января «Ведомости» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР писали, что в прошлом году экспорт новых и подержанных легковых автомобилей из Китая в Россию снизился на 42% год к году и составил 632 341 машину. В деньгах экспорт просел в 1,8 раза и достиг $8,46 млрд против рекордных $15,2 млрд в 2024 г.