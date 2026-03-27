«АвтоВАЗ» расширит программу подписки на машины для такси
«АвтоВАЗ» планирует последовательно расширить программу платной подписки на свои автомобили для водителей такси. Об этом заявил президент компании Максим Соколов в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
По его словам, первоначально будет доступна подписка на Lada Vesta, затем программа распространится на машины Largus и Granta.
«И, что может быть особенно удобно для сегмента такси, – она будет распространяться в том числе на водителей этого вида транспорта», – уточнил Соколов (цитата по ТАСС).
21 марта стало известно, что «АвтоВАЗ» рассматривает возможность введения подписки на свои машины. На дилерской конференции компании была представлена презентация с описанием подписки на Lada Vesta. Договор аренды заключается на год, автомобилем могут управлять три водителя, максимальный пробег за период – 30 000 км. Ежемесячный платеж составляет 39 990 руб., с 20 апреля он увеличится до 43 990 руб. В стоимость входят ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонная смена шин и спутниковая безопасность.