«АвтоВАЗ» рассматривает запуск платной подписки на свои машины

На дилерской конференции компании была представлена презентация с описанием подписки на Lada Vesta. Договор аренды заключается на год, машиной могут управлять три водителя, максимальный пробег за период – 30 000 км. Ежемесячный платеж по подписке составляет 39 990 руб., с 20 апреля он вырастет до 43 990 руб. В стоимость входят ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонная смена шин и спутниковая безопасность.