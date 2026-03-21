«АвтоВАЗ» рассматривает запуск платной подписки на свои машины
«Мы просчитываем такой бизнес-кейс», – уточнили там.
На дилерской конференции компании была представлена презентация с описанием подписки на Lada Vesta. Договор аренды заключается на год, машиной могут управлять три водителя, максимальный пробег за период – 30 000 км. Ежемесячный платеж по подписке составляет 39 990 руб., с 20 апреля он вырастет до 43 990 руб. В стоимость входят ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонная смена шин и спутниковая безопасность.
В январе президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о планах компании в 2026 г. выпустить 400 000 новых автомобилей с учетом экспортного объема поставок. В прошлом году с конвейера сошло 325 000 машин, что на 38% меньше, чем годом ранее. Падение он связал со сложной ситуацией на домашнем рынке.