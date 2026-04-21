Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 36% в I квартале
Продажи новых премиальных автомобилей по итогам января-марта 2026 г. выросли на 36,1% относительно такого же периода прошлого года и достигли 29 105 машин. Об этом сообщил «Автостат».
Заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин указал, что доля премиального сегмента в I квартале этого года достигла 11% против 8,7% годом ранее.
Среди премиум-брендов лидирует китайский Exeed с результатом 3992 автомобиля (-11,5% г/г.). Второе место занял немецкий BMW с показателем 3873 единицы. Продажи бренда выросли на 91,3%. На третьем месте находится китайский Tank с 3628 машинами (-14,8%). В топ-5 также вошли китайские Voyah (3041) и Hongqi (2552). Их реализация увеличилась в 2,4 раза и 2 раза соответственно.
26 января «Автостат» объявил, что продажи новых люксовых автомобилей в России в 2025 г. возросли на 22% год к году и достигли 695. Наиболее востребованным брендом в этом сегменте рынка стал Rolls-Royce с продажами 225 машин. Bentley занял вторую строчку рейтинга (198 единиц). На третьем место расположился Lamborghini (159). За год также было продано 73 Ferrari, 25 – Aston Martin и 15 – Maserati.
Лидером модельного рейтинга люксового сегмента в прошлом году стал внедорожник Rolls-Royce Cullinan (156 проданных автомобилей), второе место занял кроссовер Lamborghini Urus (138 машин), третье – внедорожник Bentley Bentayga (88).