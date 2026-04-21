Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 36% в I квартале

26 января «Автостат» объявил, что продажи новых люксовых автомобилей в России в 2025 г. возросли на 22% год к году и достигли 695. Наиболее востребованным брендом в этом сегменте рынка стал Rolls-Royce с продажами 225 машин. Bentley занял вторую строчку рейтинга (198 единиц). На третьем место расположился Lamborghini (159). За год также было продано 73 Ferrari, 25 – Aston Martin и 15 – Maserati.