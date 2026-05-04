Продажи «АвтоВАЗа» увеличились более чем на 4% в апреле
Продажи «АвтоВАЗа» в апреле 2026 г. увеличились более чем на 4% относительно такого же периода прошлого года и достигли 31 172 единиц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
По сравнению с предыдущим месяцем объем реализации Lada вырос более чем на 12%. Лидером продаж в апреле стала Lada Granta с 11 500 реализованными машинами (+13% к марту). Продажи Lada Iskra составили 3200 единиц, Lada Vesta – 6100, Lada Largus – 2600, семейства Niva – 7200 автомобилей.
23 апреля «АвтоВАЗ» запустил программу подписки на Lada. Программа рассчитана на физлиц и оформляется соком на год. Полный выкуп автомобиля по окончании срока подписки сейчас не предусмотрен. Подписку можно оформить онлайн. Клиент выбирает модель, цвет и комплектацию машины, после чего сайт рассчитает размер ежемесячного платежа.
На первом этапе клиентам предлагается модель Lada Vesta с двигателем 1,6 л и автоматической трансмиссией в комплектации «Практик». Сумма платежа составляет 43 990 руб. В стоимость подписки входят ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонная смена шин и спутниковая безопасность. Владелец сможет передать право управления машиной еще двум любым водителям.