«АвтоВАЗ» запустил сервис подписки на автомобили
«АвтоВАЗ» запустил программу подписки на автомобили Lada. Первой доступной моделью стала Lada Vesta. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Программа рассчитана на физических лиц и оформляется сроком на год. По истечении 12 месяцев автомобиль должен быть возвращен без конструктивных изменений, с учетом естественного эксплуатационного износа. На данный момент полный выкуп автомобиля по окончании срока подписки не предусмотрен», – говорится в сообщении компании.
Программа получила название «Lada легко». Она позволит арендовать автомобиль на длительный срок с фиксированным ежемесячным платежом. Подписку можно оформить онлайн. Клиент выбирает модель, цвет и комплектацию автомобиля, после чего сайт рассчитает размер ежемесячного платежа.
На первом этапе клиентам будет предложена модель Lada Vesta с двигателем 1,6 л и автоматической трансмиссией в комплектации «Практик». С 23 по 30 апреля ежемесячный платеж составит 39 990 руб. После 30 апреля сумма платежа составит 43 990 руб. В стоимость подписки входят ОСАГО и КАСКО, техническое обслуживание, сезонная смена шин и спутниковая безопасность. Владелец сможет передать право управления автомобилем еще двум любым водителям.
В марте президент компании Максим Соколов в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что позже подписка распространится на машины Lada Largus и Lada Granta.
По итогам марта 2026 г. в России было продано 104 278 новых легковых машин, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Продажи лидера рынка, АвтоВАЗа, составили 25 153 автомобиля. Продажи на вторичном рынке автомобилей составили 475 021 единицу. Из них 111 874 шт. – продукция «АвтоВАЗа».