Продажи легковых и легких коммерческих машин выросли на 10,8% в апреле
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за апрель 2026 г. выросли на 10,8% относительно такого же периода прошлого года и достигли 117 257 единиц. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».
За четыре месяца текущего года продажи новых легковых и легких коммерческих авто в стране увеличились на 3,4% и составили 372 126 единиц.
Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев заявил, что эта динамика обусловлена сезонным оживлением спроса весной и эффектом отложенного спроса предыдущих периодов. Среди сдерживающих факторов, которые влияют на потенциал дальнейшего роста, он перечислил уровень цен, ограниченную покупательскую способность части населения и осторожность потребителей при принятии решений о крупных покупках.
3 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что по итогам января – марта 2026 г. в России продали 264 909 новых легковых автомобилей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Продажи легковых машин с пробегом в стране за I квартал этого года составили 1,34 млн единиц, что на 6% больше в годовом выражении. Это рекордный показатель за отчетный период с 2014 г., когда на рынке подержанных машин было реализовано 1,307 млн единиц.