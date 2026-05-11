Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
ASTR280,45+2,07%CNY Бирж.10,825-0,91%IMOEX2 656,91+2,28%RTSI1 126,55+2,28%RGBI119,79+0,42%RGBITR783,83+0,49%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

Тульский завод Haval опроверг слухи о приостановке из-за падения спроса

Ведомости

Тульский завод Haval опроверг информацию о том, что предприятие уходит в корпоративный отпуск из-за падения спроса и снижения объемов производства, сообщает издание «Тульские новости».

В компании заявили, что речь идет о традиционной ежегодной остановке, которая проводится одновременно с китайскими заводами концерна.

Как пояснили представители предприятия, корпоративный отпуск используется для планового технического обслуживания оборудования, модернизации и обновления производственных линий. Эта практика применяется ежегодно примерно в одни и те же сроки и не связана с текущей ситуацией на автомобильном рынке.

Ранее в Telegram распространилась информация о сложностях китайских автопроизводителей в России. Сообщалось, в числе прочего, что завод Haval в Туле якобы вынужден приостановить производство на фоне снижения спроса и переполненных складов.

6 мая «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» сообщали, что продажи новых легковых автомобилей в России в апреле 2026 г. составили 117 541 единицу, что на 15% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Всего за январь – апрель 2026 г. было реализовано 382 450 новых автомобилей, что на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её