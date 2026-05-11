Тульский завод Haval опроверг слухи о приостановке из-за падения спроса
Тульский завод Haval опроверг информацию о том, что предприятие уходит в корпоративный отпуск из-за падения спроса и снижения объемов производства, сообщает издание «Тульские новости».
В компании заявили, что речь идет о традиционной ежегодной остановке, которая проводится одновременно с китайскими заводами концерна.
Как пояснили представители предприятия, корпоративный отпуск используется для планового технического обслуживания оборудования, модернизации и обновления производственных линий. Эта практика применяется ежегодно примерно в одни и те же сроки и не связана с текущей ситуацией на автомобильном рынке.
Ранее в Telegram распространилась информация о сложностях китайских автопроизводителей в России. Сообщалось, в числе прочего, что завод Haval в Туле якобы вынужден приостановить производство на фоне снижения спроса и переполненных складов.
6 мая «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» сообщали, что продажи новых легковых автомобилей в России в апреле 2026 г. составили 117 541 единицу, что на 15% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Всего за январь – апрель 2026 г. было реализовано 382 450 новых автомобилей, что на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года.