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Автомобиль Senat 900 будет стоить 12 млн рублей

Ведомости

Новый автомобиль Senat 900 будет стоить 12 млн руб. в полной комплектации. Об этом на полях ПМЭФа сообщил директор по развитию продукта Senat Анатолий Калицев.

По его словам, компания уже начала принимать предварительные заказы на модель. Оформить заявку можно через представителей партнерской сети, которые работают на площадке форума.

На бывшей площадке Toyota в Шушарах запустили производство автомобилей бренда Senat. Старт производству был дан в ходе форума (ПМЭФ-2026). Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров отметил, что модель Senat закрывает потребность в стране в автомобилях представительского класса. Он напомнил, что решение по перезапуску площадки Toyota, покинувшей РФ в 2022 г., нашли совместно с «Газпромом» и другими инвесторами.

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Сам Мантуров оценил комфорт и удобство в обновленной модели Aurus Senat. Он подчеркнул, что в новом Aurus комфортные сидения, которые подходят каждому пассажиру, вне зависимости от роста.

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