Автомобиль Senat 900 будет стоить 12 млн рублей

На бывшей площадке Toyota в Шушарах запустили производство автомобилей бренда Senat. Старт производству был дан в ходе форума (ПМЭФ-2026). Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров отметил, что модель Senat закрывает потребность в стране в автомобилях представительского класса. Он напомнил, что решение по перезапуску площадки Toyota, покинувшей РФ в 2022 г., нашли совместно с «Газпромом» и другими инвесторами.